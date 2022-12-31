З новим 2023 роком: святкові привітання та листівки
Останні години важкого для України 2022 року. Україна вистояла, бореться та обов'язково переможе! Перемоги та миру — це перше, що побажають українці один одному напередодні Нового року.
«ФАКТИ» приєднуються до побажань та пропонують привітати рідних та друзів зі святом яскравими листівками.
Вже рік старий за обрії пливе.
Уже й Новий стоїть на виднокрузі.
Нехай в Новому буде все нове.
Старі лиш вина, істина та друзі!
В Новий Рік стільки бажаю,
Й не порахувати,
В мирі, радості, здоров'ї,
Всього вдосталь мати,
Хай життя прекрасним буде,
Як вишневий сад,
Хай кохання радість дарить
Вічний зорепад!
Хай світанки надихають
Приходять з надіями,
Щоб завжди усі збувались
Сподівання й мрії!
Год к нам Кролика идет,
Счастья всем он нам несет.
Поздравляю от души
И желаю жить в любви.
Пусть удачным будет год,
И во всем всегда везет.
Пусть здоровье не подводит,
Бодрость вовремя приходит,
Ярко дни пускай идут
И скучать вам не дадут.
С Новым годом поздравляю
И сюрпризов вам желаю!
Рік новий на конях скаче,
На хвості несе удачу,
Цілий віз везе достатку,
В Україну, в кожну хатку!
Весело дзвенить дзвінками,
Радість, щоб була між нами,
Щоби жили ми, як в ра́ю,
З Новим роком вас вітаю!
Нагадаємо, синоптики обіцяли українцям на Новий рік майже навесні.92
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