З новим 2023 роком: святкові привітання та листівки

Останні години важкого для України 2022 року. Україна вистояла, бореться та обов'язково переможе! Перемоги та миру — це перше, що побажають українці один одному напередодні Нового року.

«ФАКТИ» приєднуються до побажань та пропонують привітати рідних та друзів зі святом яскравими листівками.

Вже рік старий за обрії пливе.

Уже й Новий стоїть на виднокрузі.

Нехай в Новому буде все нове.

Старі лиш вина, істина та друзі!

В Новий Рік стільки бажаю,

Й не порахувати,

В мирі, радості, здоров'ї,

Всього вдосталь мати,

Хай життя прекрасним буде,

Як вишневий сад,

Хай кохання радість дарить

Вічний зорепад!

Хай світанки надихають

Приходять з надіями,

Щоб завжди усі збувались

Сподівання й мрії!

Год к нам Кролика идет,

Счастья всем он нам несет.

Поздравляю от души

И желаю жить в любви.

Пусть удачным будет год,

И во всем всегда везет.

Пусть здоровье не подводит,

Бодрость вовремя приходит,

Ярко дни пускай идут

И скучать вам не дадут.

С Новым годом поздравляю

И сюрпризов вам желаю!





Рік новий на конях скаче,

На хвості несе удачу,

Цілий віз везе достатку,

В Україну, в кожну хатку!

Весело дзвенить дзвінками,

Радість, щоб була між нами,

Щоби жили ми, як в ра́ю,

З Новим роком вас вітаю!





Нагадаємо, синоптики обіцяли українцям на Новий рік майже навесні.

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