Переселенці можуть оформити субсидію за місцем проживання: які документи потрібні

Українці, які після початку російського вторгнення, рятуючись від війни, переїхали до іншого населеного пункту, мають право на призначення субсидії там, де вони зараз проживають.

Про це нагадали у Мінреінтеграції.



Для отримання субсидії переселенці можуть звернутися особисто до:



- органів місцевого самоврядування;

- центру надання адміністративних послуг;

- сервісного центру Пенсійного фонду України.



Житлову субсидію можна оформити в електронній формі через:



- портал «Дія»,

- вебпортал електронних послуг ПФУ,

- мобільний додаток Пенсійного фонду України.



Для цього потрібно надати такі документи:

- заяву про призначення субсидії (за встановленою формою).

- декларацію про доходи та витрати (за встановленою формою).

- дані про мешканців домогосподарства.

- паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

- довідку про статус ВПО.



У міністерстві нагадали, що розмір допомоги залежить від вартості житлово-комунальних послуг, якими користується сім'я, та рівня її доходів. При цьому допомога на проживання, що надається ВПО, не враховується до сукупного доходу при призначенні житлової субсидії.



Нагадаємо, з 1 грудня 2022 року питаннями оформлення житлових субсидій та пільг займаються органи Пенсійного фонду України, які працюють за принципом екстериторіальності.

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