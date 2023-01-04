Переселенці можуть оформити субсидію за місцем проживання: які документи потрібні
Українці, які після початку російського вторгнення, рятуючись від війни, переїхали до іншого населеного пункту, мають право на призначення субсидії там, де вони зараз проживають.
Про це нагадали у Мінреінтеграції.
Для отримання субсидії переселенці можуть звернутися особисто до:
- органів місцевого самоврядування;
- центру надання адміністративних послуг;
- сервісного центру Пенсійного фонду України.
Житлову субсидію можна оформити в електронній формі через:
- портал «Дія»,
- вебпортал електронних послуг ПФУ,
- мобільний додаток Пенсійного фонду України.
Для цього потрібно надати такі документи:
- заяву про призначення субсидії (за встановленою формою).
- декларацію про доходи та витрати (за встановленою формою).
- дані про мешканців домогосподарства.
- паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).
- довідку про статус ВПО.
У міністерстві нагадали, що розмір допомоги залежить від вартості житлово-комунальних послуг, якими користується сім'я, та рівня її доходів. При цьому допомога на проживання, що надається ВПО, не враховується до сукупного доходу при призначенні житлової субсидії.
Нагадаємо, з 1 грудня 2022 року питаннями оформлення житлових субсидій та пільг займаються органи Пенсійного фонду України, які працюють за принципом екстериторіальності.
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