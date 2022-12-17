Призначення субсидії: як на нього вплине отримання допомоги від міжнародних організацій

Українці, які після початку російського вторгнення отримали фінансову допомогу від міжнародних організацій, мають право на призначення субсидії.



Про це нагадали у Пенсійному фонді України.



Як зазначається, міжнародна фінансова допомога не впливає на розрахунок субсидії. Крім того, при розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім'ї не враховуються інші соціальні виплати громадянам, які передбачені Постановою Кабінету Міністрів від 20.07.2020 року № 632 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги» (у редакції від 30.11.2022 р.).



Зокрема, не враховуються:



- допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам;

- компенсація витрат на тимчасове розміщення внутрішніх переселенців, що перемістилися під час військового стану.

Подати заяву на призначення субсидії можна в ЦНАПи, онлайн через «Дію», у будь-який сервісний центр Пенсійного фонду.



Нагадаємо, українцям пояснили, у яких випадках можуть позбавити субсидії.

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