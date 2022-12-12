Призначення субсидії за новими правилами: у яких випадках потрібно особисто звернутися до Пенсійного фонду

З 1 грудня 2022 року питаннями оформлення житлових субсидій та пільг опікуються органи Пенсійного фонду України, які працюють за принципом екстериторіальності.

Тобто, подавати заяви можна у будь-який сервісний центр ПФУ, незалежно від місця проживання громадян. Також по державну допомогу можна звертатися через портал фонду чи «Дію», через місцеве самоврядування чи ЦНАПи.

Варто пам'ятати, що громадянам, яким субсидія була призначена раніше через органи Мінсоцполітики, повторно звертатися по держдопомогу до ПФУ не потрібно. Відвідати органи Пенсійного фонду доведеться тим, у кого змінилися умови, що впливають на право отримувати субсидію на оплату ЖКГ.

Нагадаємо, що у разі подання заявки на отримання субсидії до 15 грудня, держдопомогу призначать з початку опалювального сезону, якщо пізніше — то з місяця, в якому вона була подана.

Фото Pixabay

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