Готуються «зіпсувати» свято: тарологиня розповіла про плани рф на Різдво

Багатьох українців цікавить питання, чи росіяни будуть бомбити Україну на Різдво, яка частина українців планує відзначати свято по-старому — 7 січня.



Відповідь дала тарологиня Олена Бюн в етері PeopleLife.



За її словами, росіяни щось готують до цієї дати. Вони можуть атакувати напередодні або у день Різдва. Але, додала астрологічна експертка, з ракетами в окупантів зараз «напружено».

За словами Бюн, це говорить про те, що росія зараз збирає ракети. Карти Таро, зазначила експертка, вказують на те, що кремль має бажання атакувати на свято.

«Бажання зіпсувати свято у них є, тому треба бути дуже уважними. Тут і дрони… Бачу чітку роботу ППО… Не вдасться досягти того, що вони хочуть», — сказала Бюн.



На думку військового експерта Олександра Коваленка, наступний масований ракетний удар по території України може бути не раніше 10 січня.



Нагадаємо, відомий астролог Влад Росс прогнозує, що кремлівського диктатора володимира путіна ліквідують цього року. Після цього в Україні закінчаться бойові дії.

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