Пов’язано зі смертю понтифіка: астролог розповів, коли ліквідують путіна

Після смерті понтифіка Бенедикта XVI, згідно з пророцтвом, у світі відбудуться знакові події. Зокрема, «згине цар москви й буде велике аплодування», і все це святкуватимуть після Великодня.



Про це в етері Апостроф TV розповів український астролог Влад Росс.



За словами астролога, після того, як Воскресіння Христове пройде, розпочнеться «дуже велика благодать». Тим більше, що планети у гороскопі путіна цьому сприяють — у нього чорний місяць входить до дому смерті якраз у травні-червні.



Туди ж заходить Марс — планета, пов'язана з поваленням його з престолу і цей процес може розпочатися для нього вже у лютому-березні, вважає астролог, додавши, що катастрофічна ситуація у гороскопі глави кремля буде саме у травні-червні.



«Але спочатку буде дуже потужний удар по його владі у лютому», — попередив Влад Росс.



«Сатурн — планета складнощів та важких ситуацій, дозрівання палацових переворотів, сходиться з планетою влади Юпітером у його натальній карті», — пояснив він.



НАТО ж, за його словами, до останнього не втручатиметься у війну проти росії, поки путін не зробить усе, щоб Альянс втрутився. Тому смерть путіна буде такою самою, як в Усами Бен Ладена: «томагавки», удари по всіх його бункерах і знищення. А порох його буде розвіяний десь в океані, щоб навіть не залишилося могили.

«Таке я бачу знищення. Тому путін у 2023 році не існуватиме, оскільки в нього включився останній річний соляр», — розповів астролог.



Наступником путіна цілком може стати чинний мер Москви Сергій Собянін.

«Це для нас найкращий варіант, тому що це людина, яка кладе плитку в Москві, заробляє на цьому гроші і їй абсолютно однаково, що відбувається довкола. У нього навіть мозок не розуміє, щоб якось воювати» , — зазначив Влад Росс, додавши, якщо столичний градоначальник займе місце у кремлі, він спокійно віддасть Крим назад Україні.

Раніше Росс уже передбачав смерть путіна у 2023 році.

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