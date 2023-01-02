Не на Різдво: експерт назвав дату можливого масованого ракетного удару рф

Наступний масований ракетний удар територією України може бути здійснений не раніше 10 січня. Йдеться про саме масований удар, із застосуванням 70−80 і більше ракет, вважає військовий експерт Олександр Коваленко.

Він не виключає, що «вітання» окупанти можуть відправити братам за вірою і 7 січня, але це буде обмежений потенціал, а саме 50−60 ракет, оскільки накопичувальний потенціал складає 5−7 ракет на добу.

При цьому у ворога спостерігається постійне «негативне зростання» ефективності ракетних атак, яке вже зараз завдяки ППО ЗСУ становить не більше 10%.

Адже всі напрямки руху ракет і дронів вивчені і нічим новим вже агресор уже не може здивувати.

«У якийсь момент ефективність масованого ракетного удару РВВ по Україні остаточно вийде до показника, що прагне до нуля і тут цікавіше, що наступити раніше, саме цей вихід до нуля або максимальне виснаження ракетного потенціалу рф з урахуванням навіть виробництва», — зазначає експерт.

Нагадаємо, у передноворічному зверненні до українців президент Зеленський висловив упевненість, що у 2023 році українська ППО стане ще сильнішою, ще результативнішою, адже Україна досягла домовленостей із США щодо постачання першої установки кращої у світі системи ППО Patriot.

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