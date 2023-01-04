«Зрозумійте Україну правильно»: колишній радник Трампа попередив Захід про загрозу

Якщо Захід проявить слабкість, це може подарувати російському диктатору володимиру путіну надію на успіх в Україні.

Підтримка Києву потрібна протягом наступних 12 місяців. Інакше негативні наслідки відчуватимуться далеко за межами нинішнього поля битви. Таку думку висловив у колонці The Telegraph колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, пише «Ліга».

За словами Болтона, якщо Вашингтон та Лондон послаблять підтримку України, то негативні наслідки будуть відчуватися далеко за її межами. Слабкість Заходу одразу відчують Китай, Іран, Північна Корея та інші країни й без вагань скористаються цим.

Політик наголосив, що в той час, як ядерні амбіції Тегерана та Пхеньяна є величезною загрозою, а протистояння загрозі Китаю стане головним завданням Заходу в XXI столітті, не можна ігнорувати важливість долі України.

Болтон зазначив, що війна зараз зайшла у глухий кут. Україні не вистачає зброї. Але реальна проблема полягає у єдності та рішучості Заходу, частина політиків якого вважають, що війну можна закінчити переговорами. Водночас Москва не збирається припиняти військові дії та підштовхує Мінськ до вступу у війну.

«Жахливі військові показники росії можуть зберегтися у 2023 році, політична позиція путіна може послабшати, а економічні обмеження можуть посилитися. Але щодня, який проходить без виведення московських військ з України, може посилити напруженість усередині Заходу. Лідерам США та Великобританії, як і раніше, потрібна стратегія, щоб подарувати українському народу щасливий переможний новий рік», — стверджує Болтон.

Раніше у західних ЗМІ з'явилася стаття про те, що у росії почали розуміти, що війна відкинула фінансове партнерство країни назад. Багато союзників путіна перестали підтримувати кремль.

387

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram