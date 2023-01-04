39.97 / 40.76 41.70 / 42.72
Київ: +3
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Олегу Виннику знайшли заміну: замість нього співатиме грузин

12:20 4 січня 2023
Винник

Поки улюбленець українських жінок Олег Винник перебуває за кордоном, де нібито шукає авто для ЗСУ, його партнерка Оля Полякова знайшла співаку гідну заміну.

Такий висновок можна зробити з повідомлень у мережі про те, що Полякова представила кліп «Чарівні очі», де легко впізнається пісня, яку Оля виконала разом з Винником на Новий рік минулого року.

Дехто обурився, зазначивши, що Полякова могла заспівати будь-яку іншу пісню і не чіпати хіт, записаний з Винником. Інші висловили впевненість, що ця пісня інша і навіть краща.

Але Полякова вирішила не зупинятися та презентувала «Чарівні очі» у дуеті з грузинською зіркою — Анрі Джохадзе.

Українці вже могли бачити їх разом на сцені грузинських «Танців з зірками».

До речі, Анрі також співав з Тіною Кароль.

«Оля, як завжди, шикарна. Анрі дуже круто співає українською. Хороший дует», «Чарівно», «Так красиво і романтично», «До мурах», «Це крутіше, ніж із Винником», — пишуть глядачі.

При цьому багато хто шкодує, що в дуеті немає Олега: «Вогненний дует», «Олю, ти молодець. Тільки в цьому дуеті на місці Анрі я хотіла б бачити Олега Винника. Дуже шкода, що він зараз хворіє. Найшвидшого Олегу одужання. А ти Оля, як завжди, на висоті. Пісня супер. І вийшло круто. Молодці».

Втім, знайшлися й ті, хто побачив у новому дуеті перспективи.

«Набагато краще, ніж з Винником!» — пишуть вони.

Нагадаємо, у мережі пишуть, що у Олега Винника зараз серйозні проблеми зі здоров'ям. Він проходить лікування у Німеччині.

596

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Пенсіонери можуть отримувати щомісяця на 258 грн більше: що для цього потрібно

Салат «Ольга» на Різдво: обов&#39;язково поставте його на стіл – гості з&#39;їдять швидше олів&#39;є

Салат «Ольга» на Різдво: обов'язково поставте його на стіл — гості з'їдять швидше олів'є

Настя Каменських

Настя Каменських нарешті розкрила правду про життя з Потапом

Валерій Меладзе

«Хочу, щоб мене почули»: Валерій Меладзе відповів хейтерам-путіністам

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту