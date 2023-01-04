Олегу Виннику знайшли заміну: замість нього співатиме грузин
Поки улюбленець українських жінок Олег Винник перебуває за кордоном, де нібито шукає авто для ЗСУ, його партнерка Оля Полякова знайшла співаку гідну заміну.
Такий висновок можна зробити з повідомлень у мережі про те, що Полякова представила кліп «Чарівні очі», де легко впізнається пісня, яку Оля виконала разом з Винником на Новий рік минулого року.
Дехто обурився, зазначивши, що Полякова могла заспівати будь-яку іншу пісню і не чіпати хіт, записаний з Винником. Інші висловили впевненість, що ця пісня інша і навіть краща.
Але Полякова вирішила не зупинятися та презентувала «Чарівні очі» у дуеті з грузинською зіркою — Анрі Джохадзе.
Українці вже могли бачити їх разом на сцені грузинських «Танців з зірками».
До речі, Анрі також співав з Тіною Кароль.
«Оля, як завжди, шикарна. Анрі дуже круто співає українською. Хороший дует», «Чарівно», «Так красиво і романтично», «До мурах», «Це крутіше, ніж із Винником», — пишуть глядачі.
При цьому багато хто шкодує, що в дуеті немає Олега: «Вогненний дует», «Олю, ти молодець. Тільки в цьому дуеті на місці Анрі я хотіла б бачити Олега Винника. Дуже шкода, що він зараз хворіє. Найшвидшого Олегу одужання. А ти Оля, як завжди, на висоті. Пісня супер. І вийшло круто. Молодці».
Втім, знайшлися й ті, хто побачив у новому дуеті перспективи.
«Набагато краще, ніж з Винником!» — пишуть вони.
Нагадаємо, у мережі пишуть, що у Олега Винника зараз серйозні проблеми зі здоров'ям. Він проходить лікування у Німеччині.596
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