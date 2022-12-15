Продовжує допомагати ЗСУ: стало відомо, де перебуває Олег Винник

Співак Олег Винник, про якого казали, що він зник на початку війни подібно до Потапа, Влада Ями та деяких інших зірок, зараз проживає в Німеччині.



Його порівняно свіже фото опублікував чоловік співачки Оксани Білозір Роман Недзельський, який нині служить у лавах ЗСУ.



Недзельський розмістив на сторінці у соцмережі добірку знімків, серед яких, зокрема, було фото співака Олега Винника.



«Сьогодні мій 300-й день в українській армії та 293-й день війни. Життя змінилося на 180º, багато всього було, багато ще, сподіваюся, буде. Перемога за нами! Слава Україні!» — написав Недзельський.



Раніше Недзельський в інтерв'ю розповідав, що Винник допомагає 135-му батальйону, в якому служить він сам.



«Дружимо багато років сім'ями. З перших днів війни він допомагає нашому батальйону. На жаль, спочатку не міг так активно, як зараз, бо мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Не дай Боже нікому такого пережити! Ще до війни через хворобу йому довелося відкласти кілька концертів. Але люди, на жаль, цього не пам'ятають. І читають лише заголовки. А їх складають так, щоби привернути увагу — «зрадив», «утік», — заступився тоді Роман Недзельський за Олега Винника.

Нагадаємо, близький друг співака — настоятель храму Іверської ікони Божої Матері протоієрей Віталій Трач підтвердив, що Вінник зараз має серйозні проблеми зі здоров'ям і перебуває у Берліні. Співак постійно допомагає фронту, купуючи автомобілі для ЗСУ.

66

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram