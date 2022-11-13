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Шоу-бізнес

«Вірю, що Матінка Божа Олега Винника не залишить» — священик розповів про те, куди насправді подівся відомий співак

15:53 13 листопада 2022
Винник

Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну в шоубізнесі не вщухають розмови про співака Олега Винника, який від квітня зник з музичних радарів та соцмереж.

Ще раніше адвокати артиста розповідали, що у нього виникли проблеми зі здоров'ям. Цю інформацію підтвердив «ФАКТАМ» і близький друг товариш Олега — настоятель храму Іверської ікони Божої Матері протоієрей Віталій Трач.

«Так, справді в Олега зараз серйозні проблеми зі здоров'ям і він перебуває у Берліні. Він дуже хотів потрапити до мене на причастя, але поки що це неможливо, бо й відстань чимала, і війна, й тим паче Олег постійно допомагає фронту, купуючи автомобілі для ЗСУ. Він створив фонд „Вовчиця“, із його керівництвом я теж спілкуюсь», — розповів Трач.

За його словами, на днях вони спілкувались зі співаком по відеозв'язку.

«Звісно, ззовні було зрозуміло, що людина хворіє. Але попри це, артист дуже сильний духом, прагне творити і бути корисним Україні. Щодня наші молитви лунають за його зцілення», — впевнений протоієрей Віталій Трач.

Зі співаком отець Віталій познайомився близько шести років тому завдяки рідній сестрі артиста — Наталії.
Саме вона розповіла йому про ікону Пресвятої Богородиці «Іверська-Мирненська», яка мироточить із 2007 року, за весь цей час багато подорожувала українськими храмами.

Під враженнями від розповіді Олег навіть написав пісню «Плачуть ікони».

«Вірю, що Матінка Божа Олега не залишить і вже зовсім скоро після нашої перемоги він знову радуватиме нас своїми хітами», — висловлює сподівання протоієрей Віталій Трач.

Про волонтерську діяльність Винника стало відомо після того, як військовослужбовець 135-го батальйону ЗСУ Роман Недзельський у Facebook опублікував знімок зі співаком, зроблений у Вінниці. Вони переганяли машини з Німеччини.

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