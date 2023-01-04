На Чернігівщині затримали ворожого агента, який працював на росію та білорусь

Співробітники СБУ затримали чергового зрадника, який збирав розвіддані про Сили оборони у прикордонних районах на півночі України та передавав спецслужбам білорусі.



Ним виявився мешканець Чернігівщини, який організував канал нелегального переправлення за кордон українських громадян призовного віку, повідомили у спецслужбі.



Співробітники СБУ затримали зловмисника внаслідок спецоперації наприкінці 2022 року.



У ході досудового розслідування було викрито нові факти злочинної діяльності затриманого.



Встановлено, що він проводив розвідувально-підривну діяльність у регіоні на користь спецслужб білорусі.



Саме для них зловмисник збирав інформацію про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони на території області.



Особливу увагу звертав на місця проживання командного складу українських військ.



Отримані відомості намагався передати до росії через одного з ухилянтів, якого він збирався нелегально переправити через кордон поза контрольно-пропускними пунктами.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили білоруському агенту про підозру.



Нагадаємо, у Добропіллі на Донеччині засудили місцевого жителя, який поширював інформацію про розміщення Збройних Сил України.

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