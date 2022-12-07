У Мелітополі намагалися підірвати колаборанта: що відомо

У тимчасово захопленому росіянами Мелітополі стався замах на чергового колаборанта. На цей раз партизани націлилися на заступника голови окупаційної адміністрації міста Миколи Волика.



Вибух пролунав 6 грудня о 6:30 поблизу під'їзду, де мешкає колаборант. Як повідомляє російське видання Daily Storm, Волик нібито не постраждав.



Водночас Центр національного спротиву стверджує, що зараз Волик перебуває у лікарні.



Зазначається, що колаборант займався «кришуванням» бізнесу, обіцяючи «спокій від окупантів». У разі незгоди власники бізнесу вирушали на підвал.



Нагадаємо, 6 грудня потужні вибухи пролунали у Мелітополі у районі аеродрому. Потім стало відомо про вибухи у мікрорайоні «Дробі» на проспекті 50-річчя Перемоги. Від вибухової хвилі у будинках вилетіли вікна.

А 15 листопада вибух пролунав на бульварі 30 років Перемоги. Постраждав колаборант Дмитро Трухін. Ексдепутата Мелітопольської міськради було доставлено до реанімаційного відділення міської лікарні. У нього діагностували мінно-вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму та численні осколкові поранення.

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