«Не був згоден з політикою України»: чоловік зливав ворогам інформацію про розташування «Хаймарсів»

Суд визнав жителя міста Добропілля Донецької області винним у поширенні інформації про розміщення Збройних Сил України. Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

13 вересня громадянин у телеграмі повідомив іншому користувачу інформацію військового характеру. Йшлося про переміщення містом у напрямку Краматорська РСЗВ «Хаймарс», бронемашин та військових автомобілів «КрАЗ» Збройних Сил України. Зрадник відправив географічні координати, усвідомлюючи, що вказана інформація може нашкодити національній безпеці України. Вже за кілька днів злочинця затримали працівники Служби безпеки України.

Чоловік свою провину у вчиненні злочину визнав повністю та зазначив, що обставини він не заперечує. Мовляв, невідома особа з російським номером мобільного телефону сама вийшла на нього в телеграмі й спочатку вони лише спілкувалися. Після того незнайомець запропонував йому за 300 доларів збирати та передавати йому інформацію про розташування та пересування військових ЗСУ, на що він погодився. Українець скинув йому номер свого банківського рахунку, але потім повідомив, що не потрібно йому перераховувати гроші, оскільки він буде робити це із власних мотивів. Також обвинувачений повідомив суду, що передавав інформацію про рух, переміщення та розміщення Збройних Сил України, оскільки не був згоден з політикою України протягом 8 років на Донбасі та на сьогодні він залишається впевненим у правильності своєї позиції. Водночас він розуміє, що росія 24.02.2022 року почала повномасштабне вторгнення на територію України, міста Добропілля та Покровськ, інші міста обстрілювали збройні сили рф, і він шкодує про те, що передавав інформацію про розташування та переміщення ЗСУ.

В результаті затриманому призначили покарання — 6 років позбавлення волі.

А тим часом під Києвом упіймали зрадника, який намагався передати росіянам секретну інформацію про співробітників СБУ та розвідку.

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