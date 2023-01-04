Завдала смертельного удару ножем: на Харківщині жінка на Новий рік зарізала колишнього чоловіка

На Харківщині 39-річна жінка зарізала колишнього чоловіка в передостанній день 2022 року, але його тіло знайшли лише 1 січня 2023-го.

Як повідомили в обласному управлінні Національної поліції, трагедія сталася у селищі Слобожанське.

Місце злочину

52-річний потерпілий перебував в гостях у знайомого, де разом з кількома друзями та колишньою дружиною розпивали спиртні напої. У колишнього подружжя виник конфлікт, в ході якого жінка схопила кухонний ніж та вдарила чоловіка.

Тіло померлого лишилося лежати в приміщенні. У новорічну ніч жінка разом зі знайомим винесли його під навіс на територію дитячого майданчику.

Тіло вбитого виявили на дитячому майданчику

Нині зловмисницю затримано, її дії кваліфіковано за частиною 1 статті 115 («Умисне вбивство») Кримінального кодексу України. Тобто їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Закарпатті судитимуть чоловіка, який зарізав власного малолітнього сина.

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