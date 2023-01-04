Убив малюка кухонним ножем: на Закарпатті чоловік позбавив життя власного сина
В одному з сіл Тячівського району Закарпатської області чоловік зарізав власного малолітнього сина.
Про це повідомили у прокуратурі Закарпатської області.
Під час слідства було доведено, що 23 липня 2022 року чоловік у стані алкогольного сп'яніння завдав синові кілька ударів кухонним ножем. Від тяжких поранень дитина загинула на місці.
Якийсь час після скоєного злочину чоловік ховався в лісі неподалік будинку. Згодом його знайшли, затримали та заарештували.
«Ювенальний прокурор Закарпатської обласної прокуратури направила до суду обвинувальний акт щодо закарпатця за фактом умисного вбивства малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України)» , — йдеться у повідомленні.
Подальший розгляд провадження здійснюватиме Тячівський районний суд. За такий злочин горе-батькові може загрожувати 10−15 років позбавлення волі чи довічне ув'язнення.
Раніше схожий злочин стався у Києві, а також у селі під Рівним.
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