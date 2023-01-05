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Події

Рашисти накрили артилерійським вогнем центр Херсона та передмістя: є загиблі та поранені (відео)

11:34 5 січня 2023
Снаряд

Близько 11 години у четвер, 5 січня, російські військові знов обстріляли центрульну частину Херсона.

Як повідомляє очільник Херсонської військової адміністрації Ярослав Янушевич, снаряд поцілив у будинок. Від отриманих поранень на місці загинув 20-річний чоловік.

Росіяни й ранком вели обстріли — по населенних пунктах Херсонщини гатили з артилерії. Постраждала цивільна інфраструктура та люди.

За словами очільника ОВА, пошкоджені будинки, автомобілі, сільськогосподарські приміщення, лінії електропередач та газопровід. Осколкові поранення отримали чотири особи. Одній пораненій медики надали допомогу на місці, трьох людей госпіталізували до лікарень Херсона.

Янушевич виклав у мережу відео, на якому зафіксовані наслідки ранкового обстрілу Чорнобаївки та Комишан.

Нагадаємо, що на Херсонщині постраждав 13-літній підліток, якого було поранено 31 грудня. А у ніч проти 1 січня ворог завдав удару по дитячій лікарні у Херсоні, де у реанімаційному відділенні лежав цей хлопчик. Наразі його відправили до Миколаївщини.

Фото — скріншот

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