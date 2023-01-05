Більше учасників, краща ціна: як відбуватимуться торги на Prozorro без аукціонів

Хоча уряд тимчасово скасував проведення електронних аукціонів, торги на майданчику Prozorro будуть відбуватися, а експерти кажуть, що, завдяки рішенню Кабміну, у тендерах тепер буде брати участь більше постачальників.

Кабінет міністрів України оголосив про скасування електронних аукціонів у системі електронних закупівель Prozorro, що закріплено постановою уряду № 1495. Передбачено, що аукціони скасовуються на найближчі шість місяців, а причиною такого рішення стали блекаути у країні. Про це йдеться у новій статті «Фокуса» «Торги без аукціонів? Чому скасування електронних аукціонів не вплине на систему публічних закупівель».

Такі зміни не стануть причиною скасування торгів загалом — наголошують у ДП «Прозорро». «Відмова від аукціонів — це тимчасове рішення. Навіть за відсутності аукціонів у системі Prozorro і надалі проводитимуться конкурентні закупівлі, що дозволятимуть заощаджувати кошти. Система автоматично визначатиме найбільш економічну вигідну пропозицію на основі цін, які надали постачальники при подачі своєї тендерної пропозиції», — повідомила в.о. директора ДП «Прозорро» Наталя Шимко.

За словами керуючуго партнера Адвокатського об’єднання «Радзієвський і Партнери» Юрія Радзієвського, останнім часом з виникненням блекаутів багато учасників торгів не мають доступу до системи, і коли призначені аукціони, то учасники просто не можуть брати в них участь через відсутність інтернету.

«Очевидно, що права таких учасників порушуються. І задля розв'язання проблеми ініційовано такі зміни. Скасовуються аукціони, а переможець торгів буде визначатися за найменшою запропонованою ціною», — каже Радзієвський.

Заступник міністра економіки України Надія Бігун каже, що в умовах енергетичної нестабільності уряд тимчасово, на 6 місяців, змінив правила проведення торгів, тим самим забезпечивши рівний доступ до системи публічних закупівель Prozorro.

«І наразі скасовується лише один елемент в процедурі, коли суб"єкти торгуються, — „аукціон“. Проте сама система закупівель продовжує працювати», — додала вона.

У Міністерстві інфраструктури пояснюють, що система торгів без аукціону на цьому етапі дозволяє створити вищу конкуренцію та посилити підготовчий процес до першого етапу участі у торгах.

«За новими правилами, учасники мають приходити на торги зі зваженою та вирахуваною остаточною ціновою пропозицією. Тобто ціновий фактор залишається ключовим при виборі виконавця», — повідомили в Мінінфраструктури.

Експерти впевнені — призупинка аукціонів Prozorro не є «зрадою».

«Все залишається прозоро. І оприлюднення тендерної документації, і оскарження, і подання пропозицій, і оголошення переможців. Чому саме на етапі аукціонів зараз виникли проблеми? В мене і на роботі, і вдома генератори. Але якщо вимикається світло, при перепідключенні на генератори інтернет починає працювати через 1−3 хвилини. А час на зміну ціни у учасника саме це 2 хвилини. І це критично», — каже експертка із закупівель Проєкту реформи оборонних закупівель Неллі Стельмах. Вона зауважила, що аукціони повернуться, коли налагодиться ситуація з енергопостачанням.

Ексгендиректор ДП «Прозорро» Василь Задворний повідомив: на аукціони має істотний вплив відключення електроенергії, адже за часом аукціон триває 10−15 хвилин. Тож тепер, коли аукціонів немає, учасники матимуть суттєво більше часу на відправлення пропозицій.

Отже, система публічних закупівель Prozorro після ухвалення урядом постанови про скасування електронних аукціонів продовжує функціонувати, замовники оголошують тендери, а учасники подають свої цінові пропозиції, і переможець визначається за найнижчою ціновою пропозицією. Експерти впевнені — такий підхід не лише дозволить брати участь у торгах якомога більшій кількості постачальників, що сприятиме зростанню конкуренції, але й позитивно впливатиме на питання економії коштів замовників.

Нагадаємо, через постійні обстріли з боку рф об’єктів енергетичної інфраструктури не всі учасники торгів у системі електронних закупівель Prozorro мають можливість брати участь в електронних аукціонах. У зв’язку з цим Кабінет Міністрів України тимчасово змінив правила проведення торгів.

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