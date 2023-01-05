Індексація у березні та перерахунок у квітні: які зміни відбудуться у пенсійному забезпеченні українців у 2023 році

Цього року підвищення розміру мінімальної пенсії (з грудня — 2093 гривні) не буде, проте пенсіонери можуть розраховувати на індексацію виплат.

Як пише видання «На пенсії», особливу увагу буде приділено індексації пенсій держслужбовцям та науковим співробітникам. Також планується перерахунок мінімальних пенсій чорнобильцям, а з 1 квітня 2023 року — автоматичний перерахунок пенсій громадянам, які продовжують працювати.

Очікується, що пенсії чорнобильцям у 2023 році будуть такими як середня зарплата в Україні. Можливо, цей показник зросте до 18 261 грн.

Для людей з 1-ю групою інвалідності загальний розмір пенсії — 100% середнього заробітку, для 2-ї групи — не нижче 80%, з 3-ї — не менше 60%.

Прогнозуються також додаткові виплати людям, які отримують пенсію меншу за мінімальну, а також пенсіонерам за понаднормовий рік стажу (жінки — 30 років, чоловіки — 35) — по 20,93 грн.

Пенсія з інвалідності залежатиме від групи інвалідності:

з 1-ю групою та страховим стажем від 1 до 10 років, залежно від віку визначення інвалідності, матимуть 100% розміру пенсії за віком;

з 2-ою групою інвалідності та страховим стажем від 1 до 14 років — 90% пенсії за віком;

з 3-ю групою інвалідності та страховим стажем від 1 до 14 років — 50% пенсії за віком.

Розміри пенсій зі втрати годувальника будуть такі:

на одного непрацездатного члена сім'ї — 50% пенсії за віком;

на двох та більш непрацездатних членів сім'ї — 100% пенсії за віком.

Якщо ж йдеться про годувальника-військовослужбовця, то виплати залежать від причин смерті:

За виконання обов'язків військової служби — 70% грошового забезпечення загиблого годувальника на кожного непрацездатного члена сім'ї — батька, дружину (чоловіка), чи іншого непрацездатного члена сім'ї, якщо право на пенсію має один непрацездатний член сім'ї.

50% грошового забезпечення загиблого на кожного непрацездатного члена сім'ї, якщо право на пенсію мають два і більше непрацездатні члени сім'ї (крім батьків, дружини чи чоловіка).

30% грошового забезпечення годувальника — якщо він загинув через нещасний випадок і це не пов'язано зі службою.

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Фото Pixabay

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