Підвищення пенсій навесні: коли буде названо суму збільшення виплат
Попри те, що мінімальна пенсія у 2023 році не підвищуватиметься, українські пенсіонери все ж таки отримають підвищену суму соцвиплат. Йдеться про індексацію пенсій, яку заплановано на березень.
Поки не відома точна сума підвищення та категорії пенсіонерів. Про це в етері телемарафону розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.
За її словами, до кінця січня буде відомий відсоток інфляції, а у лютому ухвалюватиметься рішення про індексацію пенсій. Сума підвищення, швидше за все, залежатиме від рівня інфляції та коштів, які є у розпорядженні Мінсоцполітики.
«Звітність за останній місяць буде оброблятися у січні. Тоді ж розраховуватиметься й рівень інфляції. Тож ближче до лютого ми розумітимемо, на який відсоток інфляції індексуватимемо пенсії у березні», — зазначила вона.
Міністерка запевнила, що держава виконає свої зобов'язання, людям похилого віку не варто хвилюватися з цього приводу.
Раніше у Мінсоцполітики заявляли, що після індексації пенсії українців у середньому зростуть на 5%.126
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