Успенський собор та Трапезна церква Києво-Печерської лаври офіційно передано державі, — Ткаченко
Українська православна церква, яка підпорядковується Московському патріархату, з нового року втратила право оренди Успенського собору та Трапезної церкови Києво-Печерської лаври.
Як повідомив міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко, у четвер, 5 січня, завершила роботу коміся, яка займалася передачею державі від УПЦ зазначених споруд, що орендувалися Московським патріархатом з 2016 року.
За підсумками роботи комісії, яка працювала з 2 січня, був підписаний відповідний Акт повернення будівель зі сторони УПЦ. «Незважаючи на те, що на останнє засідання комісії не з’явився митрополит Павло, який мав підписати Акт, це не є перешкодою для повернення державного майна. Відсутність митрополита запротокольовано членами Комісії, а самі Акти, що підписані з боку Заповідника, направлено іншій стороні на ознайомлення», — зазначив Ткаченко.
До речі, 7 січня, на Різдво, предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) Єпіфаній звершить святкову Божественну літургію в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.
Початок богослужіння — о 9 годині ранку.
Ексклюзивний матеріал «Поки УПЦ не змінить назву, вона не матиме можливості продовжити оренду Успенського собору лаври: роз’яснення науковця» читайте на сайті «ФАКТІВ».
Фото зі сторінки Олександра Ткаченка64
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