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Суспільство та люди

Успенський собор та Трапезна церква Києво-Печерської лаври офіційно передано державі, — Ткаченко

17:39 5 січня 2023
Печерська лавра

Українська православна церква, яка підпорядковується Московському патріархату, з нового року втратила право оренди Успенського собору та Трапезної церкови Києво-Печерської лаври.

Як повідомив міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко, у четвер, 5 січня, завершила роботу коміся, яка займалася передачею державі від УПЦ зазначених споруд, що орендувалися Московським патріархатом з 2016 року.

За підсумками роботи комісії, яка працювала з 2 січня, був підписаний відповідний Акт повернення будівель зі сторони УПЦ. «Незважаючи на те, що на останнє засідання комісії не з’явився митрополит Павло, який мав підписати Акт, це не є перешкодою для повернення державного майна. Відсутність митрополита запротокольовано членами Комісії, а самі Акти, що підписані з боку Заповідника, направлено іншій стороні на ознайомлення», — зазначив Ткаченко.

До речі, 7 січня, на Різдво, предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) Єпіфаній звершить святкову Божественну літургію в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Початок богослужіння — о 9 годині ранку.

Ексклюзивний матеріал «Поки УПЦ не змінить назву, вона не матиме можливості продовжити оренду Успенського собору лаври: роз’яснення науковця» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки Олександра Ткаченка

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