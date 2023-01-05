Стала відома причина смерті молодої учасниці «Голосу країни»
Раптово пішла з життя молода співачка, учасниця вокального шоу «Голос країни» Катерина Давиденко. Їй було лише 28 років.
Трагічну новину повідомив народний артист України Іво Бобул у Facebook.
«Померла хороша співачка, вчилася в естрадно-цирковій академії — Катерина Давиденко», — написав Бобул та запитав, чи хто знає причину раптвої смерті молодої жінки.
На сторінці Катерини в Instagram у коментарях прихильники припускають, що співачки не стало через пневмонія. «Від пневмонії померла, офіційна версія», — пише підписниця.
Проте сестра Давиденко заперечила це. Вона назвала іншу причину.
«Це пише сестра Каті. Ви що були присутні при цьому всьому і знаєте причину її смерті? Ні. Так попрошу, будь ласка, не вигадувати нічого. Причина смерті — тромбоемболія легеневої артерії», — пише родичка покійної.
Нагадаємо, Катерина Давиденко 2014 року брала участь у «Голосі країни» в команді Святослава Вакарчука.
У співачки залишилася 9-річна донька Марія.
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