Стала відома причина смерті молодої учасниці «Голосу країни»

Раптово пішла з життя молода співачка, учасниця вокального шоу «Голос країни» Катерина Давиденко. Їй було лише 28 років.

Трагічну новину повідомив народний артист України Іво Бобул у Facebook.

«Померла хороша співачка, вчилася в естрадно-цирковій академії — Катерина Давиденко», — написав Бобул та запитав, чи хто знає причину раптвої смерті молодої жінки.

На сторінці Катерини в Instagram у коментарях прихильники припускають, що співачки не стало через пневмонія. «Від пневмонії померла, офіційна версія», — пише підписниця.

Проте сестра Давиденко заперечила це. Вона назвала іншу причину.

«Це пише сестра Каті. Ви що були присутні при цьому всьому і знаєте причину її смерті? Ні. Так попрошу, будь ласка, не вигадувати нічого. Причина смерті — тромбоемболія легеневої артерії», — пише родичка покійної.

Нагадаємо, Катерина Давиденко 2014 року брала участь у «Голосі країни» в команді Святослава Вакарчука.

У співачки залишилася 9-річна донька Марія.

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