Пішла з життя головна бунтарка у світі моди Вів'єн Вествуд

У четвер, 29 грудня, у Лондоні на 82-му році життя померла Вів'єн Вествуд, легендарний британський дизайнер. Члени сім'ї модельєра повідомили, що вона померла мирно серед близьких. Причина смерті поки що не називається.

Вів'єн Ізабель Суайр народилася в небагатій родині в селі Тінтвісл на північному заході Англії в графстві Чешир 8 квітня 1941 року. Навчалася у кількох художніх школах. У 1962 році вийшла заміж за Дерека Вествуда. У подружжя народився син Бен. Однак шлюб виявився недовгим — у 1965 році Вів'єн та Дерек розлучилися.

Незабаром після цього Вів'єн Вествуд познайомилася з модельєром та музикантом Малькольмом Маклареном. Вони почали жити разом. У 1967 році Вів'єн народила сина Джо.

На початку 70-х вона почала займатися дизайном. Разом із Маклареном Вествуд відкрила магазин одягу у Лондоні. Там продавалися переважно речі та аксесуари для рокерів, панків та представників інших неформальних молодіжних рухів.

Вів'єн прославилася після того, як створила сценічні костюми для учасників панк-групи Sex Pistols, продюсером якої став Малькольм. Постійні скандали навколо музикантів привернули увагу до Вествуд та її магазину.

У 1981 році вона зареєструвала власний бренд одягу Vivienne Westwood. Її називали хуліганкою, бунтаркою, проте її колекції миттєво розкуповувалися. У 90-х Вествуд стала регулярно брати участь у Тижнях моди в Парижі та відкрила там бутік. На сьогодні у світі успішно працює понад 500 магазинів бренду.

До речі, її син Джо став засновником торгової марки спідньої білизни Agent Provocateur.

У 1992 році Вів'єн вийшла заміж за свого колишнього учня, австрійського дизайнера Андреаса Кронталера. Вони прожили разом до її смерті.

Вествуд була відома не лише як модельєр, а і як громадський діяч. У 2014 році вона підтримала ідею незалежності Шотландії. У 2015 році під'їхала на танку до резиденції прем'єр-міністра Великобританії Девіда Камерона на Даунінг-стріт, 10 на знак протесту проти видобутку сланцевої нафти.

У липні 2020 року Вів'єн замкнула себе у вигляді канарки у великій «пташиній клітці» біля будівлі кримінального суду в Лондоні на підтримку засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 29 грудня помер король футболу Пеле.

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