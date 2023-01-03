Не стало відомого українського журналіста

У ніч проти 3 січня на 75-му році життя помер головний редактор газети Верховної Ради «Голос України» Анатолій Федорович Горлов, який керував парламентським виданням 20 років.

Про це повідомив власкор газети у Кіровоградській області, голова Кіровоградської облорганізації НСЖУ Петро Мельник.

«Народився в селі Любимівка Михайлівського району Запорізької області, закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка. Понад 40 років віддав журналістиці — працював редактором у Державному комітеті УРСР по телебаченню і радіомовленню, в РАТАУ, в редакції „Голосу України“ — першим заступником головного редактора, головним редактором. Присвоєно почесне звання „Заслужений журналіст України“. Нагороджений орденами „За заслуги“ ІІ і III ступеня, Почесною Грамотою Верховної Ради України, відзнакою Міністерства оборони України. До останнього дня залишався на робочому місці… Сумно. Царство небесне і світла пам"ять! Співчуття рідним і близьким», — пише Мельник.

Співчуття рідним і близьким Анатолія Горлова висловили й у Національній спілці журналістів України.

«Горлов для нас був кимось більшим, аніж просто начальником. Він задавав стиль, темп і ритм редакційному організмові. По ньому ми звіряли свої годинники. Він — був, і цим визначалося все інше протягом останніх тридцяти з гаком років. Горлов зумів зберегти гідність „Голосу України“ за тих окремих років, що не були найкращими для демократичної преси. У молодості був учасником бойових дій (Ефіопія) й добре знав ціну війни. Він був пристрасним футболістом і кожного (!) робочого дня в обідню перерву збирав наших хлопців поганяти м’яча у спортзалі на четвертому поверсі редакції. Останній свій футбол Анатолій Федорович зіграв 2-го січня», — йдеться у некролозі, опублікованому на сторіці парламенту у соцмережах.

Нагадаємо, що у грудні на 67-му році пішов з життя відомий український футболіст, легенда львівських «Карпат» Іван Гамалій, який останні роки жив у Португалії.

Фото зі сторінки НСЖУ у соцмережах

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