З речами на вихід: «МЮ» вигнав Криштіану Роналду через скандальне інтерв'ю

П'ятиразовий володар «Золотого м'яча» Криштіану Роналду, який готується у складі збірної Португалії до стартового матчу на ЧС-2022 проти Гани, став вільним агентом.

Скандальне інтерв'ю журналісту Пірсу Моргану, в якому 37-річний Криштіану розкритикував клубну політику «Манчестер Юнайтед» та дії головного тренера Еріка тен Хага, не зійшло футболісту з рук. Спочатку наставник «червоних дияволів» поставив перед керівництвом умову, що більше не хоче бачити зіркового гравця ані в клубі, ані на тренувальній базі, а тепер з'явилося офіційне підтвердження того, що сторони розірвали контракт за взаємною згодою.

Зазначимо, що Роналду виступав за «Манчестер Юнайтед» з 2003-го до 2009-го. За цей час футболіст тричі став чемпіоном Англії, виграв Лігу чемпіонів-2007/2008 та клубний чемпіонат світу-2008, а також завоював «Золотий м'яч» та був визнаний найкращим гравцем світу за версією ФІФА за підсумками 2008 року.

А ось другий прихід до «МЮ» влітку минулого року багату колекцію трофеїв португальця не поповнив.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Криштіану Роналду звинуватили у скупості стосовно родичів Джорджини Родрігес.

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