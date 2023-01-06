Одкровення принца Гаррі: «Я вбив 25 людей»

У четвер, 5 січня, британські газети почали публікувати уривки з мемуарів принца Гаррі. Робилося це без узгодження з ним та американським видавництвом, яке випустило книгу. «Запасний» офіційно має з'явитися у книгарнях 10 січня. Однак з незрозумілих поки що причин мемуари стали продаватися в Іспанії на кілька днів раніше.

Британська газета Guardian стверджує, що її журналіст встиг купити книгу іспанською мовою. І видання ухвалило рішення опублікувати кілька фрагментів, переклавши їх англійською.

В одному з глав принц Гаррі розповідає про свою службу в Афганістані. Він мав два «відрядження» до цієї країни. У ході другого молодший син Чарльза та Діани, за його власними словами, убив 25 людей.

Гаррі зізнається, що брав участь у шести бойових місіях. Їхньою метою було знищення талібів.

«В епоху гелікоптерів „Апач“ та ноутбуків ви можете з абсолютною точністю порахувати, скільки людей убили під час завдання. У носовій частині вертольота встановлена відеокамера. Вона знімає все, що відбувається. Повернувшись на базу, ми сідали та дивилися ці записи. І кожен із нас міг назвати кількість убитих ним. Моє число 25», — пише Гаррі.

При цьому він підкреслює, що не пишається цим, але й відчуває почуття провини чи сорому.

«На війні не можна думати про тих, кого вбиваєш, як про людей. Я думав про них як про шахові фігури, які прибрав з дошки…» — зізнається герцог Сассекський.

Далі він пише, що таліби були «поганими хлопцями, яких треба було вбити раніше, перш ніж вони уб'ють або поранять добрих хлопців».

«Я поставив собі за мету, з першого дня, ніколи не лягати спати з почуттям сумніву, що я міг зробити щось неправильно… Я вбивав талібів і лише талібів, а не цивільних. І я хотів повернутися до Британії з усіма моїми кінцевинами. Але більше за це хотів повернутися з чистою совістю», — стверджує Гаррі.

Guardian вважає, що можливо служба в Афганістані змусила герцога Сассекського так сильно турбуватися про власну безпеку та безпеку його дружини та дітей. Принц Гаррі як член британської королівської родини й так був бажаною мішенню для міжнародних терористичних організацій. Однак у талібів до нього є, схоже, особистий рахунок. І тому Гаррі так обурений тим, що британський уряд відмовив йому в особистій охороні, коли він разом із сім'єю покинув Сполучене Королівство.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що принц Гаррі у своїх мемуарах звинувачує старшого брата в рукоприкладстві. Він пише, що у 2019 році Вільям побив його на кухні в Ноттінгем-котеджі.

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