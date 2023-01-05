Шокуюче звинувачення: принц Гаррі у своїй книзі стверджує, що під час сварки через Меган Маркл принц Вільям побив його

У четвер, 5 січня, британські та американські газети буквально вибухнули скандальними одкровеннями принца Гаррі. Річ у тому, що стався витік змісту його спогадів. Поява книги «Запасний» у книгарнях різних країн світу була запланована на 10 січня. Однак мемуари з чиєїсь помилки (а може бути й навмисно) опинилися у продажу в Іспанії. Книгу швидко прибрали з полиць, але деякі покупці все ж таки встигли її придбати.

Особливо активно західна преса цитує тепер уривок, у якому Гаррі стверджує, що принц Вільям так погано ставився до Меган Маркл, що одного разу сварка братів переросла в рукоприкладство.

Сталося це у 2019 році у Ноттінгем-котеджі, що знаходиться на території Кенсінгтонського палацу. Цей палац довгий час був офіційною резиденцією Вільяма, його дружини Кейт та дітей. Гаррі та Меган Маркл після свого весілля у травні 2018 року вирішили за краще змінити кімнати у палаці на окремий котедж.

Як пише Гаррі, одного разу Вільям зайшов до них, коли Меган не було вдома. Старший брат вкотре почав критикувати дружину герцога Сассекського. Він казав, що Меган — дуже важка людина, що вона груба та різка. Гаррі ввічливо попросив його припинити повторювати як папуга всю ту нісенітницю, яку пишуть британські газети про герцогиню.

«Я просто намагаюся допомогти тобі. Ти ж мій молодший брат», — сказав Вільям.

Гаррі стверджує, що він простяг братові склянку води й попросив Вільяма заспокоїтися. «Віллі, я не можу розмовляти з тобою, коли ти в такому стані», — сказав Гаррі.

Ось як описує герцог Сассекський у своїй книзі те, що сталося далі:

«Він відставив склянку з водою, грубо обізвав мене і різко наблизився. Все сталося дуже швидко. Занадто швидко. Він схопив мене за комір, порвав мій ланцюжок на шиї та вдарив мене так сильно, що я впав на підлогу. Я впав на собачу миску, вона розкололася під моєю спиною, уламки вп'ялися мені в тіло. Якийсь час я лежав, зовсім шалений. Потім підвівся і зажадав, щоб він пішов».

Далі Гаррі стверджує, що Вільям почав задирати його, закликав відповісти, хотів затіяти бійку. «Він завжди так робив, коли ми були дітьми», — пише Гаррі.

Однак герцог Сассекський стверджує, що навчився тримати себе в руках. Він відмовився битися. Тоді Вільям вибачився, сказав, що шкодує про те, що сталося. Вже у дверях він раптом промовив: «Не думаю, що тобі треба розповідати про це Мег».

«Про що? Про те, що ти напав на мене? — спитав Гаррі.

«Я не нападав на тебе, Гарольд», — відповів Вільям і пішов.

Герцог Сассекський стверджує, що після цього він одразу зателефонував до свого лікаря. І це була перша людина, яка знала про інцидент. Жінці Гаррі не хотів розповідати, але Меган побачила його синці та порізи.

І йому довелося сказати їй правду. Меган зовсім не здивувалася. «Вона не розлютилася. Ні. Мег дуже засмутилася», — пише Гаррі.

Після цього інциденту Сассекси стали купувати для своїх собак тільки металеві миски.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що принц Гаррі дав два нові інтерв'ю, які будуть показані 8 січня. Він заявив, що хоче повернути батька та старшого брата, але вони відмовляються йти на зближення.

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