«Готовий остаточно порвати зі своїм корінням»: принц Гаррі готується до бурхливого 2023 року

Принц Гаррі сповнений рішучості переосмислити себе та стати незалежним від королівської сім'ї. Про це заявила близька подруга Діани, принцеси Уельської. Деббі Френк сказала, що герцог Сассекський готується до бурхливого 2023 року, який може спричинити «більше засмучення для сім'ї», і додала, що йому слід очікувати «тривожного дзвінка». Герцог і герцогиня Сассекські вразили істеблішмент цього року своїм суперечливим документальним фільмом Netflix, в якому пара робить низку заяв про Віндзорів, повідомляє express.co.uk пані Франк, яка також є астрологом.

Вона розповіла журналу Hello! Magazine: «Зірки принца Гаррі вишиковуються у формі американських гірок для нього до 2023 року Бунтівна планета Уран незручно розташувалася на найбільш особистому куті його карти і Місяця, що означає подальші розлади в сім'ї, несподівані кроки і розрив з колишнім життям».

За її словами, особистий світ Гаррі виглядає далеко не усталеним і стабільним, і він готовий остаточно порвати зі своїм корінням.

Деббі Франк сказала: «Гаррі пережив довгий період горя і розгубленості з затуманеним сприйняттям, і після першого тижня січня завіса підіймається».

Астролог раніше прогнозувала, що з червня перед Гаррі відкриються нові напрямки, після коронації його батька, короля Чарльза III, 6 травня.

Серед претензій, висунутих на адресу королівського дому: Букінгемський палац звинуватили в поширенні негативних історій про герцога і герцогиню Сассекських в рамках «війни проти Меган», говорить адвокат Меган Дженні Афіа, з компанії Schillings. Як показують кадри з палацу: «Була справжня війна проти Меган, і я, безумовно, бачила докази того, що з палацу проводився негативний брифінг проти Гаррі та Меган, щоб задовольнити порядок денний інших людей».

Подруга герцогині Люсі Фрейзер додає: «Мег стала цапом-відбувайлом для палацу. І тому вони згодовували історії про неї, незалежно від того, чи були вони правдивими, чи ні, щоб уникнути друку інших менш сприятливих історій».

Герцог і герцогиня Сассекські раніше стверджували, що палац «блокував» Гаррі побачення з його бабусею, Єлизаветою II. Герцог також стверджує, що його брат, принц Вільям, «кричав і кричав» на нього під час зустрічі, яка була влаштована, щоб домовитися про майбутнє до того, як вони відійдуть від королівських обов'язків. Букінгемський і Кенсінгтонський палаци зберігають суворе мовчання після звинувачень з боку герцога і герцогині. Але Віндзори будуть готуватися до нових гучних заяв, коли мемуари Гаррі з'являться на полицях книжкових магазинів.

Раніше стало відомо, хто може примирити Гаррі та Меган із родичами.

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