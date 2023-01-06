З Різдвом Христовим 2023: душевні привітання та яскраві листівки

В ніч на 7 грудня почнуться святкування Різдва Христового за юліанським календарем. І хоч цього року значна кількість співвітчизників віддала перевагу святкуванню за григоріанським календарем, тобто 25 грудня, деякі православні продовжують користуватися колишнім календарем свят.

Різдво має велике значення для всіх українців з дитинства. Саме з ним пов'язані багато стародавніх українських традицій — різдвяні вертепи, дитячі колядки, дівочі ворожіння.

У 2022 році українці зустрічають свято на війні, тому вихідні на Різдво скасовано. Але жоден ворог не здатен відібрати у нашого народу жагу до життя і потребу в різдвяній молитві за мир і Україну.

«ФАКТИ» пропонують привітати рідних і близьких гарною листівкою та щирим побажанням.

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Вас з Різдвом вітаю нині!

Всім бажаю щастя я,

Мир панує хай в родині,

В радості живе сім’я.

Хай Господь вас благодаттю

Нагородить за добро,

Буде тіло хай здоровим,

В душах хай живе тепло.

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З Різдвом усіх щиро привітаю,

Гараздів різних побажаю.

Нехай Господь оберігає,

В усіх шляхах вас наставляє!

Живіть багато і щасливо,

У колі рідних, серцю милих.

Здійсняйте кращі свої мрії

Та майте віру та надію!

***

Різдво приходить в кожен дім,

Христос родивсь на радість всім!

Тож хай любові буде повен дім,

Що в нім Ісуса прославляють!

Гараздів, радостей земних,

Порозуміння та добра!

Нехай Господь допомога

У ратних справах й трудових!

***

Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,

зігріє вам серце Різдвяним теплом.

Хай радість, кохання наповнять ваш дім,

оселяться щастя та спокій у нім!

Христос ся рождає! Славімо його!

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З прийдешнім Різдвом! Бажаємо вам затишної атмосфери і казкового теплого вечора! Нехай свято подарує багато приємних емоцій і довгоочікуваних зустрічей! Спокою вам, тепла, світла і миру в душі! Нехай з вами трапляються чудеса і щасливі події!

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Щиро вітаю з прийдешнім Різдвом Христовим! Нехай світле свято принесе тепло і радість в будинок! Нехай буде цей рік буде мирним, і щасливим кожен день! Нехай серце щиро любить і сподівається, а душа співає і прагне до великих справ!

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Вітаю з прийдешнім Різдвом Христовим! Нехай достаток панує у вашому домі, нехай виконуються мрії і трапляються чудеса. Будьте добрими один до одного і щасливими! Нехай настане мир в Україні!

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Вітаю з прийдешнім Різдвом! Нехай Бог благословить Україну і принесе нам довгоочікуваний мир, а в кожну українську родину принесе щастя! Бажаю достатку і спокою в кожній родині. Христос рождається!

Нагадаємо, раніше українців закликали вітати з «прийдешніми», а не «наступаючими» святами.

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