«Прийдешній», а не «наступаючий»: як правильно вітати з Новим роком українською мовою

Перед Новим роком ми намагаємось привітати рідних та друзів зі святом, готуємо подарунки, сюрпризи.

У цей важкий для українців час важливо знайти не просто теплі слова, а й побажати одне одному миру, добра та перемоги правильною українською мовою.



Вираз «з наступаючим Новим Роком» — далеко не найкращий для привітання.

В українській мові є слово «прийдешній», що чудово підходить до фрази вітання. Можна ще казати «З передноворіччям!», передає ТСН.

Якщо привітання в усній формі, то треба говорити «не з нОвим, а з новИм роком».

Видання нагадує, які слова та словосполучення слід вживати, а яких уникати, коли йдеться про Новий рік та привітання:

- Не «празник», а «свято».

- Не подарки, а подарунки.

- Не «приготовив», а «приготував».

- Не «слідуючий», а «наступний».

- Не «йолка», а «ялинка».

- Не «зимній», а «зимовий».

- Не «ігрушка», а «іграшка».

Також слід пам'ятати, що підсумки «підбиваються», а не «підводяться», проводжаєте «цей», а не «біжучий» рік. А бажання загадується на «наступний», а не «слідуючий» рік.​

Замість «благополучного року» треба бажати «добробуту» та щасливого нового року.

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