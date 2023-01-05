путін віддав наказ про різдвяне «перемир'я»: у рашистів істерика

Російський диктатор володимир путін віддав наказ військам, що воюють проти України, запровадити режим припинення вогню по всій лінії фронту на 12 годин, повідомляє ВВС News з посиланням на РИА Новости.

Він доручив міністру оборони росії сергію шойгу запровадити з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні.

У російських пабликах російська громадськість негативно відреагувала на рішення путіна.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявивв, що перемир’я можливе лише тоді, коли росія залишить окуповані території.

«Перше. Україна не атакує чужу територію і не вбиває цивільне населення, як це робить Рф. Україна знищує виключно членів окупаційної армії на своїй території… Друге. Рф має залишити окуповані території — лише тоді у неї почнеться „тимчасове перемир'я“. Лицемірство залиште собі…» — написав він у Twitter.

Як писали «ФАКТИ», раніше оголосити так зване «різдвяне перемир'я» саме на цей час — на час різдвяних (за юліанським календарем) церковних служб — закликав головний церковник росії Кирило (Гундяєв).

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