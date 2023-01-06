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Суспільство та люди

Не тільки недовго прогріватися: поради водіям про те, як заощадити паливо взимку

18:51 6 січня 2023
авто

Автолюбителі знають, щоб поїздка взимку не завдавала неприємностей, машину потрібно не тільки укомплектувати всім необхідним, а й правильно експлуатувати. Це забезпечить не лише комфорт, а й економію палива.

У зимовий період збільшити витрату палива може довгий прогрів двигуна, опалення салону та різний електрообігрів, пише «Апостроф».

Експерти радять прогрівати машину, поки змітається з неї сніг. Рушатися з місця потрібно плавно, без швидкого розгону. Також потрібно плавно вести автомобіль. Так витрата палива буде мінімальною.

Фахівці нагадують, що тиск повітря у шинах на морозі може знизитись. А це збільшує опір качанню та призводить до перевитрати палива.

Вони рекомендують:
- вибирати масло меншої в'язкості, типу 0W-20;
- застосовувати автоковдру, яка прискорює прогрів й довго не дає мотору охолонути;
- звільнити авто від усього зайвого.

Раніше ми писали, як правильно підготувати машину до зими.

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