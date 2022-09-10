Негода настане несподівано: що потрібно обов'язково зробити з автомобілем до 18 вересня

Відповідно до прогнозу синоптиків, у найближчу декаду в Україні йтимуть дощі, але температура підвищуватиметься і досягне свого піку приблизно до 18 вересня. Тому саме до цієї дати треба здійснити кілька осінніх автомобільних справ, радить ресурс «Авто 24».

Дрібні роботи з обслуговування та ремонту можна виконувати самотужки. Більшість операцій цілком доступні навіть для недосвідченого власника.

Що можна зробити для автомобіля самостійно

Рідини. Приділіть увагу робочим рідинам. Якщо у бачку омивача у вас літня «омивачка» або вода, її краще злити або розвести концентратом зимової рідини. Якщо бачок замерзне, розтопити кригу буде непросто. Заодно проконтролюйте рівні масла у двигуні та АКП, гальмівній рідині, рідині підсилювача керма та антифризу. Не зайве перевірити термін експлуатації рідин — можливо, їх уже час замінити.

Склоочисники. Восени та взимку від щіток залежатиме ваша безпека, тому необхідно оглянути їх гумові леза та стан шарнірів каркасу. Не факт, що щітки потрібно міняти кожен сезон, можливо, відносно «свіжі» склоочисники успішно прослужать наступну зиму, але інформація про їхній стан не буде зайвою.

Не всі знають, що робочі рідини потрібно замінювати кожні три-чотири роки (точніше, згідно із заводським мануалом). Для їх перевірки є спеціальні прилади.

Прибирання у салоні. Поки немає дощів та холодів, зробіть генеральне прибирання у салоні. Пил, бруд, старі серветки та випадкові папірці під сидіннями та килимками у дощову погоду стануть розсадником цвілі, а головне — вогкості. Яка, як відомо, перший друг корозії. Якщо ви дозріли до хімчистки — зробіть і її, поки є теплі сухі дні, щоб сидіння добре висохли на сонці.

Електроустаткування. Заміряйте напругу на клемах акумулятора — при заглушеному двигуні та при працюючому. Після нічного відпочинку АКБ має показати не менше 12,5 В, при працюючому моторі в мережі має бути 13,9 — 14,5 В. Якщо щось не так, відвідайте електрика, тому що взимку бортова енергетика зазнає додаткових навантажень.

Шини. Саме час знайти свої зимові шини та проінспектувати їх. Якщо вони не криві, без «шишок» та порізів, а протектор досить глибокий (за українськими ПДР мінімум 1,6 мм, у деяких країнах Європи — 4 мм), вони послужать вам і наступної зими. Видаліть із протектора цвяхи та камінчики, і якщо «зима» взута на власні диски, відвідайте шиномонтаж для балансування коліс. З настанням морозів, коли на шиномонтажах виростуть черги, вам достатньо лише встановити готові до експлуатації колеса.

«Звичайно, можна не морочитися і всього цього не робити — нічого страшного не станеться: на щастя, наші автомобілі спеціального сезонного обслуговування давно вже потребують. Але елементарні підготовчі роботи допоможуть нам перейти в холодний сезон без небажаних сюрпризів. Особливо якщо автомобіль не дуже новий і періодично вимагає уваги навіть без перепадів температури повітря, вологості, кучугур та льоду», — вважають автори статті.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як правильно вибрати автокрісло для малюка.

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