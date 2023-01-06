Міністерство економіки Тайваню 4 січня оголосило про розширення своїх санкцій проти росії та її союзника білорусі, які набувають чинності негайно, з метою запобігти використанню цими двома країнами високотехнологічних товарів тайванського виробництва у військових цілях після російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Про це повідомляє місцеве видання focustaiwan.

У заяві йдеться, що до товарів, заборонених до експорту в росію і білорусь в рамках розширених санкцій, відносяться такі хімічні речовини, як рицин, конотоксин, ботулотоксин, трифторид азоту, нітрат амонію, трибутилфосфат і азотна кислота, а також нержавіюча сталь № 304 і № 316.

Розширені санкції також охоплюють продукцію машинобудування, включаючи верстати з числовим програмним управлінням, обробні центри, шліфувальні верстати з ЧПУ, електроерозійні верстати та контролери, зазначили в Мінекоенерго. Широкий спектр правоохоронних інструментів, таких як кийки, наручники, ножні ланцюги і гамівні сорочки, також включені в останній пакет санкцій, додали в міністерстві.

Нещодавно введені санкції проти росії та білорусі розширені у порівнянні з санкціями, запровадженими у квітні та травні 2022 року, які в основному охоплювали комп'ютерні та інформаційно-комунікаційні продукти, датчики, лазерні товари та аерокосмічну продукцію, повідомляє видання. Крок міністерства щодо розширення санкцій проти Москви і Мінська відповідає обмеженням, введеним країнами-однодумцями, такими як Сполучені Штати і Європейський Союз, додали в міністерстві.

Після російського вторгнення уряд Тайваню з березня 2022 року дотримується Вассенаарської угоди про експортний контроль над звичайними озброєннями та товарами і технологіями подвійного призначення, посилюючи контроль над тайванським експортом до Москви та Мінська. Міністерство економіки та енергетики закликало тайванських експортерів дотримуватися правил і не продавати нові заборонені товари до росії та білорусі.

Нагадаємо, Павло Клімкін вважає, що війна для нас закінчиться, коли буде повністю перезавантажений російський режим.

Фото в заголовку Алини Панюти

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