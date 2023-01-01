В росії почали розуміти, що війна відкинула фінансове партнерство країни назад: аналітики про розрив путіна з союзниками

Російська армія зазнає нищівних поразок у війні проти України, а «стратегічні союзники» країни-диктаторки відмовляються надавати їй підтримку. Плани диктатора володимира путіна на 2022 рік пішли не так, як він очікував, і рік закінчився для нього ще більшими невдачами, про це пише видання Newsweek.

«Один з прикладів — саміт Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) наприкінці листопада, який зібрав шість колишніх радянських республік. Зустріч відбулася у Вірменії, прем'єр-міністр якої Нікол Пашинян відкрито розкритикував ОДКБ, а також відмовився підписувати декларацію саміту. Різні ЗМІ також звернули увагу на те, що Пашинян відійшов від путіна під час групового фотографування лідерів ОДКБ.

Днями Пашинян був присутній на іншій зустрічі колишніх радянських республік — Співдружності Незалежних Держав (СНД) — у Санкт-Петербурзі, яка, як кажуть, була більш сердечною. Цей потенційний розрив з союзником відбувається на тлі того, що все більше людей в росії ставлять під сумнів війну в Україні".

Коли путін розпочав своє вторгнення наприкінці лютого, пише видання, багато аналітиків очікували, що його війська здобудуть швидку перемогу над силами оборони президента України Володимира Зеленського.

«Однак за допомогою західних поставок Україна здивувала росію своїми військовими і завдала путіну численних поразок на полі бою. Наприкінці року путін дав ще одну потенційну ознаку того, наскільки погано йде війна для росії, коли він скасував свою щорічну підсумкову пресконференцію. Скасування заходу — вперше за останні 10 років — призвело до припущень, що путін не хотів відповідати на запитання журналістів про Україну».

В переддень Нового року газета The Washington Post опублікувала розлогу статтю, в якій детально описала розбіжності, з якими путін зіткнувся всередині росії. У статті йдеться про те, що путін «виглядає більш ізольованим, ніж будь-коли», оскільки багато представників російської еліти незадоволені спрямуванням війни. Кажуть, що еліта розділилася на тих, хто підтримує ескалацію проти України, і тих, хто вважає за краще, щоб путін припинив наступ. WP також повідомляє, що в росії зростає думка, що війна в Україні відкинула країну назад з точки зору фінансового партнерства.

Хоча путін все ще користується підтримкою Білорусі та Ірану, інші лідери, які традиційно співпрацювали з росією, висловлюють своє невдоволення війною. Лідер Китаю Сі Цзіньпін також заявив у вересні, що у нього є «питання і занепокоєння» щодо війни. Під час віртуальної зустрічі з путіним 30 грудня Сі Цзіньпін заявив, що Китай і росія повинні «посилити стратегічну координацію», але жодним чином не згадав про Україну.

«Китай не збирається підставляти свою шию. Вони не збираються робити багато, щоб допомогти росії з санкціями або військовими товарами», — сказав Майкл Кіммейдж, професор історії в Католицькому університеті Америки і колишній член штабу держсекретаря з планування політики в Державному департаменті, в інтерв'ю виданню Newsweek.

Кіммейдж додав: «Але водночас Китаю не подобається ця війна. Я думаю, що є багато способів, якими вона руйнує економічні плани Китаю. Тим не менш навіть з його нинішніми проблемами, путін все ще зберігає велику владу. Російське населення значною мірою підтримує війну, і росія борсається в економічному плані. путін не знає, як виграти війну, але він точно знає, як зберегти контроль над Москвою».

Раніше директор Інституту трансформації суспільства, економіст та політолог Олег Соскін спрогнозував проблеми країни-агресора у 2023-му році.

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