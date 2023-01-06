Окупанти вдарили по пожежній частині у Херсоні: є жертва та постраждалі

Російські військові 6 січня знову завдали удару по Херсону — обстріляли пожежну частину у місті. Внаслідок атаки один рятувальник загинув, ще четверо постраждали.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Сьогодні росіяни знову обстріляли пожежно-рятувальний підрозділ у Херсоні. На жаль, один з наших колег у результаті атаки загинув. Ще четверо — постраждали. Пошкоджено також техніку рятувальників та будівлю підрозділу», — йдеться у повідомленні.

Вранці у Херсоні пролунала серія вибухів. У місцевих пабликах повідомляли про сильну пожежу у приватному секторі.



Нагадаємо, на тимчасово окупованій частині Херсонщини росіяни продовжують тиснути на місцеве населення. Окупанти намагаються заборонити обіг української гривні, погрожуючи підприємцям, які реалізують товар за українську валюту.

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