Окупанти вдарили по пожежній частині у Херсоні: є жертва та постраждалі
Російські військові 6 січня знову завдали удару по Херсону — обстріляли пожежну частину у місті. Внаслідок атаки один рятувальник загинув, ще четверо постраждали.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
«Сьогодні росіяни знову обстріляли пожежно-рятувальний підрозділ у Херсоні. На жаль, один з наших колег у результаті атаки загинув. Ще четверо — постраждали. Пошкоджено також техніку рятувальників та будівлю підрозділу», — йдеться у повідомленні.
Вранці у Херсоні пролунала серія вибухів. У місцевих пабликах повідомляли про сильну пожежу у приватному секторі.
Нагадаємо, на тимчасово окупованій частині Херсонщини росіяни продовжують тиснути на місцеве населення. Окупанти намагаються заборонити обіг української гривні, погрожуючи підприємцям, які реалізують товар за українську валюту.
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