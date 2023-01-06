Російський ворог, який облудно намагається нав'язати Україні різдвяне «перемир'я», одночасно завдає по Україні вбивчих ударів з літаків та артилерії. Так, протягом минулої доби зафіксовано 17 авіаційних ударів та 59 обстрілів з РСЗО, зокрема, і по цивільній інфраструктурі. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Проте ворожі спроби встановлення контролю над Донецькою областю та наступальні дії на Бахмутському і Лиманському напрямках залишаються марними — за минулу добу підрозділи Сил оборони України вкотре відбили атаки окупантів на всіх основних напрямах на Донбасі.

На тимчасово окупованому півдні України представники армії рф продовжують тиснути на місцеве населення. Так, у Каховці Херсонської області окупанти намагаються заборонити обіг української гривні, здійснюючи рейди торговельними точками та погрожуючи вилученням не лише готівки, а й товару, у разі виявлення українських грошей.

В підконтрольному ворогу Донецьку вже з 1 січня співробітники так званих військових комісаріатів розпочали збір інформації про громадян 2006 року народження — для постановки їх на військовий облік. А у місті Старобільськ Луганської області посилено адміністративний та контррозвідувальний режими — окупанти перевіряють мобільні телефони місцевих жителів, звертаючи увагу на номери абонентів українських операторів зв’язку.

Сили оборони України продемонстрували точність авіаударів по районах зосередження ворога — завдано 15 ударів, а ще під час трьох під удар потрапили зенітно-ракетні комплекси загарбників. Також протягом доби, наші захисники збили ворожий літак Су-25 та гелікоптер Мі-8, а підрозділи ракетних військ і артилерії здійснили вогневе ураження 2 районів зосередження живої сили та військової техніки противника.

Нагадаємо, напередодні від ворожих артилерійських обстрілів постраждали цивільна інфраструктура та мирні громадяни у Чорнобаївці та Херсоні.

Фото Генштабу ЗСУ

44

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram