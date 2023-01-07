Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні наголосив, що оборонну взаємодію з нашими партнерами, які оголосили про нові пакети допомоги, вдалося вивести на новий рівень.

«У наших воїнів буде ще більше зброї, техніки, снарядів, оборонних систем, які зроблять нас значно підготовленішими до будь-яких ескалаційних планів росії й тих ударів, яких держава-терорист завдає, не розрізняючи, чи свято, чи будні», — зазначив він.

Зеленський, зокрема, назвав пакет американської оборонної підтримки дуже потужним — вперше Україна отримає броньовані машини Bradley, нові гармати й снаряди, зокрема високоточні, ракети та дрони: «Це вчасно та сильно. Загальний обсяг цього пакету підтримки від США — майже 3 мільярди доларів. Я дякую президенту Байдену, дякую конгресменам і всім американцям, які цінують свободу, і які знають, що свободу варто захищати, і які почули Україну під час мого візиту у Вашингтон».

Пакет американської допомоги містить:

50 бойових машин піхоти Bradley із 500 протитанковими ракетами TOW і 250 тис. набоїв калібру 25 мм;

100 бронетранспортерів M113;

55 протимінних машин (MRAP);

138 високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV);

18 155-мм самохідних гаубиць і 18 машин забезпечення боєприпасами;

70 тис. 155-мм артилерійських снарядів;

500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

1200 155-мм снарядів RAAM, які оснащені дистанційними протитанковими мінами;

36 105-мм буксированих гаубиць і 95 тис. 105-мм артилерійських снарядів;

10 тис. 120-мм мінометних снарядів;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

ракети RIM-7 для протиповітряної оборони;

4000 авіаційних ракет Zuni;

приблизно 2000 протитанкових ракет;

снайперські гвинтівки, кулемети і боєприпаси для гранатометів і стрілецької зброї;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

прилади нічного бачення й оптика;

запасні частини та інше польове обладнання.

А канцлеру ФРН Штольцу президент подякував за рішення надати Україні систему ППО Patriot, яка разом з німецьким IRIS-T «зробить українське та європейське небо відчутно безпечнішим». «Також з паном канцлером ми обговорили інші аспекти нашої оборонної взаємодії, зокрема 40 Marder та інші речі, які необхідні, щоб зупинити російську агресію», — додав він.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна з партнерами щодня наближає мир та вирок для терористів. «Рашизм має програти у цій війні — в усьому й усюди. На землі, в небі, на морі, в енергетиці, в економіці, в політиці та зрештою — на лаві підсудних у міжнародному трибуналі за цю агресію проти України», — підкреслив він.

Раніше французька преса писала, що Макрон погодив поставку Україні легких бойових танків AMX-10 RC.

Фото Офісу президента

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