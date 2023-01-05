Еммануель Макрон повідомив Володимиру Зеленському, що Франція передасть Україні легкі бойові танки. За словами очільника Франції, це перший випадок, коли танки західної розробки будуть поставлені українським збройним силам, повідомляє телемережа bfm tv.

«Президент побажав розширити військову допомогу, яка вже надається Києву, погодившись на поставку легких бойових танків AMX-10 RC, — йдеться у повідомленні французького видання — Це перший випадок, коли танки західного виробництва були поставлені українським збройним силам».

Кількість танків і терміни поставки не уточнюються. На думку Парижа, Еммануель Макрон, який підтвердив Володимиру Зеленському «непохитну підтримку» Франції «до перемоги», хотів «продемонструвати постійність і безперервність» французької військової допомоги.

AMX-10 RC — це легкі танки, на колесах, а не на гусеницях, тому «дуже мобільні», «звичайно старі, але потужні», сказав радник. У французькій армії ця система буде поступово замінена на Jaguar. Міністри оборони Франції та України обговорять «дуже швидко, щоб визначити модальності» цих поставок, як з точки зору термінів, так і кількості танків, заявили у французькому оборонному відомстві. Обидва президенти також обговорили ситуацію на різних військових фронтах, повідомляє Єлисейський палац.

Нагадаємо, що колишній радник Трампа Джон Болтон попередив Захід про загрозу.

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