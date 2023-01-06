США, Німеччина та Франція вперше з початку війни погодилися надати Україні наступальні озброєння

Увечері 5 січня влада США та Німеччини зробила дуже важливу спільну заяву. Вашингтон та Берлін готові передати Україні бронетехніку, яка необхідна ЗСУ для успішного ведення наступів на фронті. Раніше про надання Києву таких озброєнь заявили у Парижі. Це означає, що Захід змінює свою позицію, яка раніше виражалася у відправленні для ЗСУ виключно оборонної зброї.

Ще один дуже важливий нюанс — вся техніка, про яку йдеться, знаходиться на озброєнні країн НАТО і належить до сучасних видів. І створювалася вона для того, щоби успішно воювати проти радянської техніки. Іншими словами, це перевірена зброя, яка буде дуже ефективною у нинішній війні, оскільки російська армія використовує радянське озброєння.

Як стверджує Reuters, 6 січня Вашингтон офіційно оголосить про надання Україні чергового пакету військової допомоги. Він оцінюється у 2,8 мільярда доларів. Посилаючись на свої джерела у Білому домі, агентство повідомляє, що Київ найближчим часом отримає ще одну установку HIMARS та 50 бронемашин Bradley. Раніше про те, що до цього пакета будуть включені американські БМП, заявив журналістам президент США Джо Байден.

На жаль, американці, як і раніше, не готові дати Україні свої танки Abrams. У Пентагоні кажуть, що ця бронетехніка надто складна в обслуговуванні, потребує спеціальних навичок під час експлуатації та багато часу на підготовку екіпажів.

Але Bradley теж чудово підійде. Одні експерти називають цю бронемашину легким танком, інші відносять її до УГП (уніфікована гусенична платформа). Bradley призначена для перевезення та підтримки піхоти, розвідки та інших цілей. На неї можна також встановлювати різні озброєння, від ПТУРів до ЗРК.

Важить Bradley менше ніж 30 тонн. Машина швидкохідна — близько 55 км/год, добре захищена бронею та оснащена 25-мм автоматичною гарматою, яка стріляє патронами M791 з бронебійними підкаліберними снарядами. Вони розраховані на ураження лобової броні радянських БМП-1, а також бортової та кормової броні танків Т-72. Залежно від модифікації БМП містить від 3 до 9 осіб.

Машину названо на честь американського генерала часів Другої світової війни Омара Бредлі.

Пентагон активно використовував Bradley під час війни у Перській затоці. БМП виявилися там настільки ефективними, що знищили більшу частину іракської бронетехніки, яку Саддам Хусейн закуповував у СРСР. Міноборони США вважає за краще модернізувати Bradley, а не замінювати їх на нові моделі. Запаси цих БМП та боєприпасів до них у Пентагону величезні, тому немає жодного ризику, що надання їх Україні здатне викликати нестачу Bradley.

Франція вирішила надати нашій країні легкі колісні танки AMX-10RC та бронетранспортери Bastion. AMX-10RC — це колісна БМП (за деякими класифікаціями — легкий танк) з екіпажем із 4 осіб. Техніку було прийнято на озброєння у 1980 році. Призначалася для розвідки та вогневої підтримки піхоти. За прохідністю не поступається гусеничній бронетехніці, оскільки екіпаж може легко регулювати тиск у шинах.

Французи успішно застосовували AMX-10RC у війні в Перській затоці та під час кількох миротворчих операцій. Машини експортували до Марокко та Катару як протитанкову зброю.

У 2010 році 256 AMX-10 RC були модернізовані та оснащені комп'ютерною системою зв'язку та моніторингу поля бою. Також була посилена їхня броня. Загалом було випущено 457 легких танків цього типу. За даними на 2016 рік, на озброєнні французької армії знаходилося 248 AMX-10RC.

Bastion — це броньований повнопривідний армійський автомобіль-позашляховик виробництва компанії Acmat. Створювався він для операцій французького спецпідрозділу в Африці.

Базова версія розрахована на 5 бійців, але є модифікація зі збільшеною місткістю — до 8 осіб. Броня Bastion дозволяє захистити екіпаж від куль та уламків.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що Берлін надасть Києву ракетну батарею Patriot американського виробництва. І це дуже гарна новина. Крім того, ЗСУ отримають БМП Marder. А ось із танками Leopard питання поки що не вирішено. Уряд ФРН не хоче стати першою країною, яка надасть Україні сучасний важкий танк. Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що було б правильно спочатку обговорити із союзниками це питання.

Нагадаємо, питання про постачання Marder було порушено ще у квітні, коли концерн Rheinmetall, який виробляє цю техніку, звернувся до уряду Шольца за дозволом на продаж Києву 100 БМП. Але канцлер та його помічники відкладали своє рішення під різними приводами. Обережний Шольц дочекався, коли таку техніку першими погодяться надати Україні США та Франція. Така сама історія була і з комплексами Patriot.

Бундесвер використовує Marder із 1970 року. Усього було випущено 2136 таких БМП. З 2010 року розпочалася заміна Marder на нові бронемашини Puma.

Marder вміщує 10 осіб, у тому числі 3 члени екіпажу. Корпус машини герметизований. Солдати можуть бути всередині до 24 годин, не залишаючи БМП. Marder надійно захищений бронею. Товщина сталевих листів сягає 45 мм. У кормовому листі є дверцята, які дозволяють здійснити швидку посадку і висадку десанту під час руху машини.

БМП озброєна 20-мм автоматичною гарматою RH 202 та спареним з нею 7,62-мм кулеметом MG3, який встановлений на лафеті зверху двомісної вежі. Гармата заряджається набоями 20×139 мм. Ще один 7,62-мм кулемет MG3A1 розташований на даху десантного відділення та має дистанційне керування.

У 2009−2011 Бундесвер успішно використовував Marder в бойових діях в Афганістані. БМП змогла добре зарекомендувати себе у закордонних операціях. Солдати люблять її за високу вогневу міць та надійний захист.

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