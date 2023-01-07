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Суспільство та люди

Історичний момент: предстоятель ПЦУ проводить Різдвяну літургію у Києво-Печерській лаврі (пряма трансляція)

8:16 7 січня 2023
Успенський собор

У суботу, 7 січня, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній вперше звершить Божественну літургію з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Лаври. Кілька днів тому УПЦ, яка підпорядковується Московському патріархату, втратила право оренди цього собору.

Як повідомляють в ПЦУ, також літургію звершуватиме Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври. «З Божою допомогою, завдяки суспільній підтримці та розумінню з боку держави нарешті відбудеться ця історична подія», — зазначили в Православній церкві України.

Громадян попросили ставитися з розумінням до заходів безпеки, що їх вживатимуть правоохоронці. Для запобігання можливим провокаціям буде заборонено внесення на територію Верхньої Лаври їжі, води та напоїв, парасоль та інших подібних предметів.

У столичній поліції повідомили, що правоохоронці нестимуть службу й біля Києво-Печерської Лаври по периметру, й на території Верхньої Лаври. Завдання правоохоронців — недопущення будь-яких порушень публічного порядку. Найбільше патрулів буде зосереджено в районах церков і, зокрема, у центрі столиці.

Всі, хто бажає взяти участь у богослужінні та молитві, повинні мати при собі посвідчення особи.

Святкове богослужіння почнеться о 9:00.

Ексклюзивний матеріал про народні обряди, ритуали і правила, яких дотримувались в давнину на Різдво, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки ПЦУ у соцмережах

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