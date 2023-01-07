Криваве різдвяне «перемир'я» у Бахмуті: двоє загиблих, 13 поранених (фото)

У ніч проти 7 січня, нібито під час «різдвяного перемир'я», російські війська обстрілювали Донеччину — у Бахмутській громаді загинули двоє цивільних.

Як повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко, на Донецькому напрямку найбільше постраждало Курахове — одна людина поранена, пошкоджено дві житлові багатоповерхівки та будівлю лікарні. Також на території громади під вогнем опинилося Острівське. Зафіксовано періодичні обстріли Мар'їнки — без жертв.

Фото зі сторінки Павла Кириленка

Фото зі сторінки Павла Кириленка

«На Горлівському напрямку росіяни вбили двох цивільних у Бахмутській громаді: у Бахмуті та Красній Горі. У місті поранено 5 людей, пошкоджено 5 приватних будинків. Ще 1 людина дістала поранення у Предтечиному Костянтинівської громади. Усі російські злочини ретельно документуємо!» — додав він.

Фото зі сторінки Павла Кириленка

Фото зі сторінки Павла Кириленка

А в Офісі генпрокурора повідомляють про початок досудового розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

«6 січня 2023 року окупаційні війська рф здійснили чергові артилерійські обстріли м. Бахмут та Бахмутського району. Внаслідок потужних мінометних атак по житлових кварталах загинули 66-річний чоловік та 61-річна жінка. Ще тринадцятеро людей отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Зазнали пошкоджень та руйнувань приватні домоволодіння, багатоквартирні будинки та інші об’єкти», — йдеться у повідомленні.

А Херсонщину ворог обстріляв 39 раз.

Нагадаємо, що днями ворог вдарив ракетами по Дружківці, де горіла льодова арена «Альтаїр».

Фото зі сторінки Павла Кириленка

860

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram