Ворог завдав потужного удару по Дружківці на Донбасі: момент потрапив у прямий ефір французького ТБ (відео)

Росіяни завдали чергового удару по Донецькій області — вибухи лунали в Краматорському районі, один із них був зафіксований під час прямого включення до ефіру журналіста програми Quotidien на телеканалі TMC.

За інформацією заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, одна ракета вдарила по Дружківці. За попередньою інформацією, двоє людей було поранено. Другий удар припав по селу Яківлівка.

У Дружківці горіла льодова арена «Альтаїр», що підтверджував директор хокейного клубу «Донбас» Федір Іллєнко: «Льодова арена… це не просто будівля… Це другий дім для нашого клубу після 2014-го року… Це сотні дитячих змагань, десятки міжнародних турнірів, усмішки дітей… Це найбільша школа хокею та фігурного катання в Україні… Це люди, які створювали радість усі 8 років від початку війни… Немає слів…»

Вночі ворог завдавав удари й по Нікопольскому району Дніпропетровщини. За інформацією керівника обласної військової адміністрацій Валентина Резніченка, ворог двічі вдарив по району з «Ураганів» та важкої артилерії. Понад 20 снарядів прилетіли у Нікополь та Покровську громаду. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

В останні дні минулого року і перші цього року окупанти проводять масовані атаки з повітря, застосовуючи ракети і дрони-камікадзе по мирних містах України, у тому числі й у глибокому тилу.

Фото «Черговий по Донбасу»

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