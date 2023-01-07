«У сім'ї не без Дмитра»: Ступка-молодший розлютив українців своїм постом у соцмережі (відео)

Відомий український актор, онук Богдана Ступки Дмитро Ступка, який ще позаминулого року виїхав до США та розповів про розлучення з Поліною Логуновою, виклав у мережу свої «покатушки» та нарвався критику у мережі.

В Instagram він виклав відео, на якому сидить за кермом автівки, а поруч з ним — дівчина, чиї ноги у босоніжках потрапили у кадр.

У коментарях Дмитрові «насипали», згадуючи про «красиве життя» та те, що наразі коїться в Україні.

Одна з коментаторок поцікавилася, як Ступка зміг виїхати з України з урахуванням того, що в країні йде війна. Той відповів, що виїхав з країни ще у 2021 році.

Дмитро Ступка відреагував на скандал, виклавши відео у сториз, продемонструвавши емоцію «рука-обличчя». «Ну ці журналісти, таке пишуть… Така маячня… Чують дзвін, але не знають, де він. Це відео було знято Бог знає коли. І вони вже пишуть, що Ступка в машині в Майамі покатався з якоюсь незнайомкою … Ось моя незнайомка, машини немає. З Різдвом Христовим, Слава Україні», — сказав він і показав доньку.

Раніше Дмитро Ступка розповідав, що розпочав роботу з Two River Art Foundation задля збору коштів, у тому числі й для відновлення та реконструкції українських пам'яток культури, які постраждали від війни з російськими окупантами. Зокрема, йшлося про зруйнований у Маріуполі драмтеатр.

Фото зі сторінки Дмитра Ступки

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