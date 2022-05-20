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Дмитро Ступка ініціював створення спеціального фонду для відновлення знищеного драмтеатру в Маріуполі

16:29 20 травня 2022
Дмитро Ступка

Актор і телеведучий Дмитро Ступка повідомив, що розпочав роботу з Two River Art Foundation. Разом вони збиратимуть кошти для відновлення та реконструкції українських пам'яток культури, які постраждали від війни з російськими окупантами. Йдеться про зруйнований внаслідок авіаудару Донецький обласний драматичний театр в Маріуполі. Будівля, у підвалі якого ховалися мирні жителі, була повністю зруйнована.

Як пише Дмитро в Інстаграм, фонд також поширюватиме інформацію у світі про загрози українській культурі.

«Війна, розв'язана Росією в Україні, загрожує культурній спадщині країни. Крім величезних людських страждань війна, розв'язана Росією, також несе загрозу релігійним об'єктам, історичним будівлям, музеям, пам'ятникам, традиціям України. Нещодавно ЮНЕСКО, спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури, повідомила про підтверджену руйнацію або пошкодження на території України понад 53 об'єкти культури. Ми маємо об'єднувати зусилля у підтримці України. Слава Україні!», — пише Ступка.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що співачка Тіна Кароль виступила на благодійному вечорі в Каннах на підтримку України.

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