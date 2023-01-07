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Господині на замітку: найпростіший спосіб «відклеїти» пергамент від випічки

19:08 7 січня 2023
Печиво

При випіканні випічки, наприкда, різдвяного штолена, господарки можуть зіткнутися з тим, що вироб приліпає до пергаменту і його надто складно зняти з деко.

Є кілька лайфхаків, які допомогають зняти випічку з пергаменту без зайового клопіту, пише «Апостроф». Так, вже готовий продукт можна витягти з духовки на пергаменті та накрити його зверху сухим рушником. За півгодини папір для випічки можна легко зняти.

Інший варіант — застосувати звичайну кухонну сіль. Для цього потрібно на самий низ духовки поставити деко з рівномірно розподіленою його поверхнею сіллю. Вона добре прибирає він весь зайвий жар, тим самим даючи будь-якій випічці поступово пропікатися. До того ж сіль може зберігатися в газовій духовці роками. Вона весь цей час не псуватиметься.

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Фото Pixabdy

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