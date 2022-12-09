Дрезденський штолен: приготуйте ароматну випічку до Різдва

Погодьтесь, ніщо не характеризує Різдво західного обряду краще, ніж традиційна випічка — штолен. Він стрімко набуває популярності і в Україні, й саме зараз, за кілька тижнів до свята, йому варто готувати, розповідає кулінарка Тетяна Петришина.

Інгредієнти: Борошно просіяне -600 г (може піти більше)

Дріжджі — 40/50 г, свіжі

Молоко — 250 мл

Масло — 300 г (82.5%)

Цукор — 200 г

Мигдалеве борошно — 4 ст.л.

Сіль — 0.5 ч.л.

Цедра — 1 апельсина

Цедра — ½ лимона

Апельсинова паста — 2 ст.л. (можна без)

Ванільний цукор — пакетик 10 г Суміш прянощів: Кориця, кардамон, мускатний горіх, бадьян — 2.5 ч. л (або за смаком)

Сухофрукти — 500 г

Цукати апельсинові — 150 г

Родзинки білі, темні, журавлина, вишня, цукати апельсинові, підсушені горіхи за бажанням, сік з одного апельсина, ром/коньяк 200−300 мл, або лише спиртне без соку (для замочування сухофруктів)

Приготування:

Сухофрукти (крім цукатів) промити і замочити в суміші соку та рому, герметично закрити, поставити в холод на 5−7 днів, раз на день перемішувати. Цукати замочити в апельсиновому соку перед випіканням штолена. Якщо цукати м’які, то можна замочити на 1−2 год.

Опара:

Половину теплого молока, дріжджі, 2 ст.л. цукру, 4 ст.л. борошна розмішати, залишити в теплому місці на 20−30 хвилин (до шапочки). Далі додати в опару решту молока, цукор, сіль, прянощі, мелений мигдаль, цедру, пасту, для кольору можна дати ½ ч.л. куркуми. Все вимішати, додати м'яке (не розтоплене) масло, поступово додати просіяне борошно. Замісити злегка липке, м'яке тісто. Накрити плівкою і поставити в тепле місце підходити на 1 — 1,5 години.

Коли тісто підійшло, вмішати нарізані горіхи, сухофрукти, нарізані цукати і добре вмішати в тісто, щоб рівномірно розподілилися, якщо потрібно, то підсипати борошна.

Готове тісто злегка розкачати, на відстані 1/3 від краю придавити качалкою і однією стороною накрити іншу, не доходячи до краю 1 см (вареничком) надати форму штолена.

Розкачати в прямокутній овал, одну сторону до середини, іншу до середини внахлест, шов придавити ребром долоні, формуючи ніби горбик .

Кладемо на деко з пергаментом, накриваємо плівкою, ставимо в тепле місце підходити хвилин на 40−50. Розігріваємо духовку до t 180−190, випікаємо 50−60 хвилин великі, 40 — менші. Штолен повинен підрум'янитися, готовність перевіряємо шпажкою.

Готовий штолен вийняти з духовки, щедро змазати розтопленим вершковим маслом, присипати цукровою пудрою з ситечка. Щоб була гарненька шубка, робимо так: поливаємо маслом, присипаємо трішки пудрою, знову маслом, тоді знов щедро посипаємо з ситечка пудрою.

Даємо штолену повністю охолонути. Добре і щільно загортаємо в пергаментний папір, фольгу 2−3 рази, в щільний пакетик, кладемо в коробку/бокс і ставимо в сухе прохолодне місце настоюватися (не в холодильник). Хороший добротний штолен вистоюється 4 тижні, за цей час просочується ароматами прянощів, цедри і набуває неймовірний аромат.

Нагадуємо, Новий рік вже близько і пропонуємо рецепт різдвяного штолену від Лізи Глинської.

93

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram