40.01 / 40.80 41.60 / 42.71
Київ: -10
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Жахливе вбивство на Київщині: чоловік під кайфом забив до смерті рідну матір

10:01 8 січня 2023
Жахливе вбивство на Київщині: чоловік під кайфом забив до смерті рідну матір

У новорічну ніч в Яготині під Києвом чоловік вбив рідну матір. Як повідомили в прокуратурі столичного регіону, перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння, підозрюваний зайшов до кімнати рідної людини і завдав їй чисельних ударів по тілу та голові руками та дерев’яною палицею.

Від отриманих травм 74-річна потерпіла померла на місці злочину.

За процесуального керівництва прокурорів Бориспільської окружної прокуратури чоловікові повідомлено про підозру за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілої (ч.2 ст. 121 Кримінального кодексу України).

Наразі за клопотанням прокуратури чоловікові обрано запобіжний захід — тримання під вартою.

Нагадаємо, подібний злочин стався також на Тернопільщині в листопаді 2022 — там чоловік убив рідну матір, намагався спалити її труп, а потім повісився.

44

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Девід Хей із двома красунями

Ексчемпіон світу з боксу живе одразу з двома красунями (фото)

Номерні знаки

На українських автомобілях з'являться нові номерні знаки: що потрібно про них знати

Пригожин

Попереду буде «різанина»: відомий соціолог про долю пригожинських зеків

Верховна Рада

Зарплата більша, відпустка довша: у Раді готують сюрприз українцям, які працюють по ночах

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту