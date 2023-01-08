Жахливе вбивство на Київщині: чоловік під кайфом забив до смерті рідну матір

У новорічну ніч в Яготині під Києвом чоловік вбив рідну матір. Як повідомили в прокуратурі столичного регіону, перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння, підозрюваний зайшов до кімнати рідної людини і завдав їй чисельних ударів по тілу та голові руками та дерев’яною палицею.

Від отриманих травм 74-річна потерпіла померла на місці злочину.

За процесуального керівництва прокурорів Бориспільської окружної прокуратури чоловікові повідомлено про підозру за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілої (ч.2 ст. 121 Кримінального кодексу України).

Наразі за клопотанням прокуратури чоловікові обрано запобіжний захід — тримання під вартою.

Нагадаємо, подібний злочин стався також на Тернопільщині в листопаді 2022 — там чоловік убив рідну матір, намагався спалити її труп, а потім повісився.

44

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram