Не дала грошей на горілку: під Тернополем чоловік убив та підпалив рідну матір, а потім повісився сам

На Тернопільщині 56-річний житель Скалатської громади вбив 81-річну матір, після чого покінчив життя самогубством. Обставини обох смертей нині з'ясовують правоохоронці, повідомили у прес-службі поліції Тернопільської області.

Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце вбивства, виявила чоловіка повішеним на горищі. А тіло його матері з ознаками насильницької смерті знаходилося у підсобному приміщенні.

У ході проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що родичі проживали вдвох. 56-річний чоловік останнім часом зловживав спиртним. Того дня конфлікт між ними виник через те, що матір відмовилася дати синові гроші на спиртне. Під час сварки чоловік схопив палицю і декілька разів вдарив жінку по голові. Після цього облив бензином та підпалив. Тіло матері перетягнув у погріб.

Після скоєного зловмисник сам зателефонував до поліцейських і повідомив, що вбив жінку, але ще до приїзду правоохоронців пішов на горище і звів рахунки з життям.

Слідчі розпочали два кримінальні провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, одне з яких — з відміткою «самогубство».

Нагадаємо, раніше подібне вбивство сталося також на Житомирщині, але там чоловік зарізав дружину, а після цього повісився у дворі будинку.

Фото tp.npu.gov.ua/



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