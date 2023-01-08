Обов’язковий техогляд: коли повернуть і кого торкнеться

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури не ініціюватиме повернення обов'язкового техогляду (ТО) для некомерційних легкових автомобілів принаймні до завершення воєнного стану. Таку відповідь у міністерстві надали на запит журналістів порталу UBR.ua.

Як відомо, зобов'язання повернути ТО для всіх транспортних засобів Україна взяла на себе у межах Угоди про асоціацію з ЄС, але й у 2023 році його навряд чи відновлять, тому що розроблений законопроєкт про процедуру огляду наразі навіть знятий з доопрацювання.

За словами заступника міністра Мустафи-Масі Найєма, під час воєнного стану діяльність відомства має бути сконцентрована на забезпеченні функціонування інфраструктури, тож опікуватися питаннями «реформування системи обов'язкового технічного контролю транспортних засобів в Україні Мінінфраструктури планує після завершення воєнного стану».

На думку очільника громадської спілки «Суб'єкти тестування транспорту на придатність до експлуатації» (СТТ) Ігоря Черненка, на введення ТО у будь-якому випадку можна чекати не раніше за 2024−2025 роки.

Серед причин — недостатньо розвинена інфраструктура сертифікованих центрів з перевірки авто на придатність до експлуатації. Так, ще до війни технічне обслуговування, яке в Україні мали проходити комерційні легкові машини, вантажівки та автобуси, проводили близько 730 центрів, розповідав Черненко. У разі повернення техогляду для приватних легковиків цієї кількості не вистачило б, аби перевірити весь автопарк, що підлягав би перевірці.

Крім того, після початку війни кількість центрів поменшала — частина з них закрилася через економічні труднощі, інші було знищено під час бойових дій. Менше стало технічного персоналу в галузі, зокрема через перехід людей на військову службу.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві інфраструктури припускали, що обов'язковий техогляд для легкових автомобілів просувають компанії, які бажають на цьому заробляти.

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